Son dakika... Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tup Kurumu'na sevk edilen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin test sonucu pozitif çıktı.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan adli tıp raporunun sonucu ortaya çıktı.
Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından alınan saç ve kan örneklerinin incelenmesiyle hazırlanan raporda, esrar kullanımına ilişkin bulgulara rastlandığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Aleyna Tilki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında yer almıştı.
Gözaltı işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Tilki, burada yapılan işlemler sonrası serbest bırakılmıştı.