Endeks, kapanışa yakın 11 bin 726,18 puanı görerek yeni rekorunu kırdı. Endeks kapanışı yüzde 1,77’lik yükseliş ile 11 bin 702 puandan yaptı.

Günün düşen ve yükselen hisseleri de belli oldu.

Yükselen hisseler arasında DOFRB, DSTKF yer alırken, düşen hisseler arasında ise ATEKS, EFOR yer aldı.

