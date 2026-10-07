Borsa İstanbul'da bazı hisselerde taban serisi uzadı. 16 Eylül'den bu yana 16 hisse 15 kez taban olurken, ODINE ve GUNDG'de eylül başından bu yana kayıp yüzde 90'ı aştı.
Borsa İstanbul'da bazı hisselerde eylül ortasında başlayan sert satış dalgası ekim ayında da devam ediyor. 16 Eylül'den bu yana 16 hisse 15 kez taban seviyesine gerilerken, bu gruptaki kayıplar yüzde 79'u aştı. Dönem 1 Eylül'den itibaren hesaplandığında ise ODINE ve GUNDG hisselerindeki değer kaybı yüzde 90'ın üzerine çıktı.
16 HİSSEDE 15 TABAN
16 Eylül'den bu yana IZFAS, PEKGY, DSTKF, BIGEN, KARCL, ANELE, PRZMA, GUNDG, OZATD, IEYHO, ALKLC, TRHOL, ODINE, TEHOL, MANAS ve SVGYO hisselerinde taban sayısı 15'e ulaştı.
Söz konusu hisselerde aynı dönemde oluşan birikimli değer kaybı yüzde 79,16 ile yüzde 79,35 arasında değişti.
Burada rakamların birbirine oldukça yakın olmasının nedeni günlük düşüşlerin bileşik şekilde fiyatlara yansıması. Bir hissenin art arda yüzde 10 değer kaybetmesi, toplam kaybın günlük oranların basit toplamı şeklinde hesaplanmadığı için 15 seansta yüzde 100'ün üzerine değil, yaklaşık yüzde 79 seviyesine ulaşmasına neden oluyor.
DSTKF fiyatları bu hareketin boyutunu somut olarak gösteriyor. Hisse 16 Eylül'ü 2.448 TL seviyesinde kapatırken, 6 Ekim kapanışında fiyat 562,50 TL'ye kadar geriledi. 17 Eylül'den 6 Ekim'e kadar yayımlanan tarihsel verilerde de çok sayıda seansta açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarının aynı seviyede gerçekleştiği görülüyor.
DÖRT HİSSEDE 14 TABAN
Taban serisi yalnızca bu 16 hisseyle sınırlı kalmadı.UFUK, KUYAS, BIGTK ve RALYH hisseleri aynı dönemde 14 kez taban seviyesini gördü. Bu dört hissedeki değer kayıpları yüzde 74,70 ile yüzde 79,28 arasında gerçekleşti.
EDATA'da taban sayısı 13'e ulaşırken KTLEV 11, GENIL 8 ve SKYMD 4 kez taban gördü.
16 Eylül'den itibaren hesaplanan kayıp EDATA'da yüzde 76,60, KTLEV'de yüzde 75,90 ve GENIL'de yüzde 61,26 seviyesine ulaştı.
16 Eylül'den bu yana en fazla taban gören hisseler
|Hisse
|Taban sayısı
|Değer kaybı
|IZFAS
|15
|%79,16 - %79,35 aralığında
|PEKGY
|15
|%79,16 - %79,35 aralığında
|DSTKF
|15
|%79,16 - %79,35 aralığında
|BIGEN
|15
|%79,16 - %79,35 aralığında
|KARCL
|15
|%79,16 - %79,35 aralığında
|ANELE
|15
|%79,16 - %79,35 aralığında
|PRZMA
|15
|%79,16 - %79,35 aralığında
|GUNDG
|15
|%79,16 - %79,35 aralığında
|OZATD
|15
|%79,16 - %79,35 aralığında
|IEYHO
|15
|%79,16 - %79,35 aralığında
|ALKLC
|15
|%79,16 - %79,35 aralığında
|TRHOL
|15
|%79,16 - %79,35 aralığında
|ODINE
|15
|%79,16 - %79,35 aralığında
|TEHOL
|15
|%79,16 - %79,35 aralığında
|MANAS
|15
|%79,16 - %79,35 aralığında
|SVGYO
|15
|%79,16 - %79,35 aralığında
|UFUK
|14
|%74,70 - %79,28 aralığında
|KUYAS
|14
|%74,70 - %79,28 aralığında
|BIGTK
|14
|%74,70 - %79,28 aralığında
|RALYH
|14
|%74,70 - %79,28 aralığında
|EDATA
|13
|%76,60
|KTLEV
|11
|%75,90
|GENIL
|8
|%61,26
|SKYMD
|4
|%19,40
EYLÜL BAŞINDAN BERİ İKİ HİSSEDE YÜZDE 90'DAN FAZLA KAYIP
Başlangıç tarihi 1 Eylül'e çekildiğinde ise kayıpların boyutu daha da büyüyor.
Bu dönemde en sert değer kaybı ODINE hissesinde gerçekleşti. ODINE 1 Eylül'den bu yana yüzde 93,49 değer kaybetti.
|Hisse
|1 Eylül'den bu yana değer kaybı
|ODINE
|%93,49
|GUNDG
|%90,89
|KTLEV
|%88,30
|PEKGY
|%84,57
|ANELE
|%84,38
|PRZMA
|%84,13
GUNDG ise yüzde 90,89 düşüşle kaybı yüzde 90'ı aşan ikinci hisse oldu.
KTLEV'deki değer kaybı yüzde 88,30'a ulaşırken, PEKGY yüzde 84,57, ANELE yüzde 84,38 ve PRZMA yüzde 84,13 geriledi.