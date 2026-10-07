Google Haberler

Borsa İstanbul'da bazı hisselerde taban serisi uzadı. 16 Eylül'den bu yana 16 hisse 15 kez taban olurken, ODINE ve GUNDG'de eylül başından bu yana kayıp yüzde 90'ı aştı.

Borsa İstanbul'da bazı hisselerde eylül ortasında başlayan sert satış dalgası ekim ayında da devam ediyor. 16 Eylül'den bu yana 16 hisse 15 kez taban seviyesine gerilerken, bu gruptaki kayıplar yüzde 79'u aştı. Dönem 1 Eylül'den itibaren hesaplandığında ise ODINE ve GUNDG hisselerindeki değer kaybı yüzde 90'ın üzerine çıktı.

16 HİSSEDE 15 TABAN

16 Eylül'den bu yana IZFAS, PEKGY, DSTKF, BIGEN, KARCL, ANELE, PRZMA, GUNDG, OZATD, IEYHO, ALKLC, TRHOL, ODINE, TEHOL, MANAS ve SVGYO hisselerinde taban sayısı 15'e ulaştı.

Söz konusu hisselerde aynı dönemde oluşan birikimli değer kaybı yüzde 79,16 ile yüzde 79,35 arasında değişti.

Burada rakamların birbirine oldukça yakın olmasının nedeni günlük düşüşlerin bileşik şekilde fiyatlara yansıması. Bir hissenin art arda yüzde 10 değer kaybetmesi, toplam kaybın günlük oranların basit toplamı şeklinde hesaplanmadığı için 15 seansta yüzde 100'ün üzerine değil, yaklaşık yüzde 79 seviyesine ulaşmasına neden oluyor.

DSTKF fiyatları bu hareketin boyutunu somut olarak gösteriyor. Hisse 16 Eylül'ü 2.448 TL seviyesinde kapatırken, 6 Ekim kapanışında fiyat 562,50 TL'ye kadar geriledi. 17 Eylül'den 6 Ekim'e kadar yayımlanan tarihsel verilerde de çok sayıda seansta açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarının aynı seviyede gerçekleştiği görülüyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
ASELS 353 9.420.947.077,75 % -6.12 14:37
ASTOR 177.6 7.544.405.133,30 % -8.74 14:37
AKBNK 68.55 5.785.195.506,20 % -1.37 14:37
THYAO 285 4.485.636.256,00 % -1.89 14:37
YKBNK 36.18 3.112.026.842,82 % -0.77 14:37
Tüm Hisseler

DÖRT HİSSEDE 14 TABAN

Taban serisi yalnızca bu 16 hisseyle sınırlı kalmadı.UFUK, KUYAS, BIGTK ve RALYH hisseleri aynı dönemde 14 kez taban seviyesini gördü. Bu dört hissedeki değer kayıpları yüzde 74,70 ile yüzde 79,28 arasında gerçekleşti.

EDATA'da taban sayısı 13'e ulaşırken KTLEV 11, GENIL 8 ve SKYMD 4 kez taban gördü.
16 Eylül'den itibaren hesaplanan kayıp EDATA'da yüzde 76,60, KTLEV'de yüzde 75,90 ve GENIL'de yüzde 61,26 seviyesine ulaştı.

16 Eylül'den bu yana en fazla taban gören hisseler

Hisse Taban sayısı Değer kaybı
IZFAS 15 %79,16 - %79,35 aralığında
PEKGY 15 %79,16 - %79,35 aralığında
DSTKF 15 %79,16 - %79,35 aralığında
BIGEN 15 %79,16 - %79,35 aralığında
KARCL 15 %79,16 - %79,35 aralığında
ANELE 15 %79,16 - %79,35 aralığında
PRZMA 15 %79,16 - %79,35 aralığında
GUNDG 15 %79,16 - %79,35 aralığında
OZATD 15 %79,16 - %79,35 aralığında
IEYHO 15 %79,16 - %79,35 aralığında
ALKLC 15 %79,16 - %79,35 aralığında
TRHOL 15 %79,16 - %79,35 aralığında
ODINE 15 %79,16 - %79,35 aralığında
TEHOL 15 %79,16 - %79,35 aralığında
MANAS 15 %79,16 - %79,35 aralığında
SVGYO 15 %79,16 - %79,35 aralığında
UFUK 14 %74,70 - %79,28 aralığında
KUYAS 14 %74,70 - %79,28 aralığında
BIGTK 14 %74,70 - %79,28 aralığında
RALYH 14 %74,70 - %79,28 aralığında
EDATA 13 %76,60
KTLEV 11 %75,90
GENIL 8 %61,26
SKYMD 4 %19,40

EYLÜL BAŞINDAN BERİ İKİ HİSSEDE YÜZDE 90'DAN FAZLA KAYIP

Başlangıç tarihi 1 Eylül'e çekildiğinde ise kayıpların boyutu daha da büyüyor.
Bu dönemde en sert değer kaybı ODINE hissesinde gerçekleşti. ODINE 1 Eylül'den bu yana yüzde 93,49 değer kaybetti.

Hisse 1 Eylül'den bu yana değer kaybı
ODINE %93,49
GUNDG %90,89
KTLEV %88,30
PEKGY %84,57
ANELE %84,38
PRZMA %84,13

GUNDG ise yüzde 90,89 düşüşle kaybı yüzde 90'ı aşan ikinci hisse oldu.
KTLEV'deki değer kaybı yüzde 88,30'a ulaşırken, PEKGY yüzde 84,57, ANELE yüzde 84,38 ve PRZMA yüzde 84,13 geriledi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
230 TL'den 43,38 TL'ye! KARCL'den kayıp yüzde 80'i geçti230 TL'den 43,38 TL'ye! KARCL'den kayıp yüzde 80'i geçti
Fon mağdurlarına müjde! Ödemeler yarın başlıyor: Hazine'den mi karşılanacak?Fon mağdurlarına müjde! Ödemeler yarın başlıyor: Hazine'den mi karşılanacak?

Google Haberler