Borsa İstanbul'da bazı hisselerde eylül ortasında başlayan sert satış dalgası ekim ayında da devam ediyor. 16 Eylül'den bu yana 16 hisse 15 kez taban seviyesine gerilerken, bu gruptaki kayıplar yüzde 79'u aştı. Dönem 1 Eylül'den itibaren hesaplandığında ise ODINE ve GUNDG hisselerindeki değer kaybı yüzde 90'ın üzerine çıktı.

16 HİSSEDE 15 TABAN

16 Eylül'den bu yana IZFAS, PEKGY, DSTKF, BIGEN, KARCL, ANELE, PRZMA, GUNDG, OZATD, IEYHO, ALKLC, TRHOL, ODINE, TEHOL, MANAS ve SVGYO hisselerinde taban sayısı 15'e ulaştı.

Söz konusu hisselerde aynı dönemde oluşan birikimli değer kaybı yüzde 79,16 ile yüzde 79,35 arasında değişti.

Burada rakamların birbirine oldukça yakın olmasının nedeni günlük düşüşlerin bileşik şekilde fiyatlara yansıması. Bir hissenin art arda yüzde 10 değer kaybetmesi, toplam kaybın günlük oranların basit toplamı şeklinde hesaplanmadığı için 15 seansta yüzde 100'ün üzerine değil, yaklaşık yüzde 79 seviyesine ulaşmasına neden oluyor.

DSTKF fiyatları bu hareketin boyutunu somut olarak gösteriyor. Hisse 16 Eylül'ü 2.448 TL seviyesinde kapatırken, 6 Ekim kapanışında fiyat 562,50 TL'ye kadar geriledi. 17 Eylül'den 6 Ekim'e kadar yayımlanan tarihsel verilerde de çok sayıda seansta açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarının aynı seviyede gerçekleştiği görülüyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 353 9.420.947.077,75 % -6.12 14:37 ASTOR 177.6 7.544.405.133,30 % -8.74 14:37 AKBNK 68.55 5.785.195.506,20 % -1.37 14:37 THYAO 285 4.485.636.256,00 % -1.89 14:37 YKBNK 36.18 3.112.026.842,82 % -0.77 14:37 Tüm Hisseler

DÖRT HİSSEDE 14 TABAN

Taban serisi yalnızca bu 16 hisseyle sınırlı kalmadı.UFUK, KUYAS, BIGTK ve RALYH hisseleri aynı dönemde 14 kez taban seviyesini gördü. Bu dört hissedeki değer kayıpları yüzde 74,70 ile yüzde 79,28 arasında gerçekleşti.

EDATA'da taban sayısı 13'e ulaşırken KTLEV 11, GENIL 8 ve SKYMD 4 kez taban gördü.

16 Eylül'den itibaren hesaplanan kayıp EDATA'da yüzde 76,60, KTLEV'de yüzde 75,90 ve GENIL'de yüzde 61,26 seviyesine ulaştı.

16 Eylül'den bu yana en fazla taban gören hisseler

Hisse Taban sayısı Değer kaybı IZFAS 15 %79,16 - %79,35 aralığında PEKGY 15 %79,16 - %79,35 aralığında DSTKF 15 %79,16 - %79,35 aralığında BIGEN 15 %79,16 - %79,35 aralığında KARCL 15 %79,16 - %79,35 aralığında ANELE 15 %79,16 - %79,35 aralığında PRZMA 15 %79,16 - %79,35 aralığında GUNDG 15 %79,16 - %79,35 aralığında OZATD 15 %79,16 - %79,35 aralığında IEYHO 15 %79,16 - %79,35 aralığında ALKLC 15 %79,16 - %79,35 aralığında TRHOL 15 %79,16 - %79,35 aralığında ODINE 15 %79,16 - %79,35 aralığında TEHOL 15 %79,16 - %79,35 aralığında MANAS 15 %79,16 - %79,35 aralığında SVGYO 15 %79,16 - %79,35 aralığında UFUK 14 %74,70 - %79,28 aralığında KUYAS 14 %74,70 - %79,28 aralığında BIGTK 14 %74,70 - %79,28 aralığında RALYH 14 %74,70 - %79,28 aralığında EDATA 13 %76,60 KTLEV 11 %75,90 GENIL 8 %61,26 SKYMD 4 %19,40

EYLÜL BAŞINDAN BERİ İKİ HİSSEDE YÜZDE 90'DAN FAZLA KAYIP

Başlangıç tarihi 1 Eylül'e çekildiğinde ise kayıpların boyutu daha da büyüyor.

Bu dönemde en sert değer kaybı ODINE hissesinde gerçekleşti. ODINE 1 Eylül'den bu yana yüzde 93,49 değer kaybetti.

Hisse 1 Eylül'den bu yana değer kaybı ODINE %93,49 GUNDG %90,89 KTLEV %88,30 PEKGY %84,57 ANELE %84,38 PRZMA %84,13

GUNDG ise yüzde 90,89 düşüşle kaybı yüzde 90'ı aşan ikinci hisse oldu.

KTLEV'deki değer kaybı yüzde 88,30'a ulaşırken, PEKGY yüzde 84,57, ANELE yüzde 84,38 ve PRZMA yüzde 84,13 geriledi.