Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD), genel kurulda alınan kar payı dağıtım kararına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Şirketin nakit temettü dağıtım teklifi pay sahiplerinin onayından geçti.

TEMETTÜ KARARI ONAYLANDI

KAP'ta yayımlanan açıklamaya göre, Kervan Gıda'nın hisse başına brüt 0,0364561 TL, net 0,0309876 TL nakit temettü dağıtılmasına ilişkin teklifi genel kurulda kabul edildi.

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TEMETTÜ ÖDEMESİ 18 HAZİRAN'DA

Şirket tarafından yapılan açıklamada temettü ödeme tarihinin 18 Haziran 2026 olarak belirlendiği bildirildi.

Böylece KRVGD pay sahipleri, sahip oldukları hisseler oranında nakit temettü ödemesi almaya hak kazanacak.