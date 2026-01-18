Borsa İstanbul, 2026 yılına oldukça hızlı bir giriş yaptı. 12-16 Ocak haftasında üst üste rekor tazeleyen BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 3,83’lük değer kazancıyla 12.688,52 puandan kapanış yaparak gövde gösterisi yaptı. Piyasada genel yükseliş iştahı sürerken, Ocak ayının taze halka arzları gösterdikleri performansla haftanın yıldızı oldu.

FORMÜL PLASTİK (FRMPL) İKİ GÜNDÜR "TAVAN"

Ocak ayının ilk haftasında talep toplayan Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. (FRMPL), 15 Ocak’ta başladığı borsa yolculuğunda hızlı bir ivme yakaladı. 30,24 TL fiyatla halka arz edilen hisseler;

İlk işlem gününü 33,26 TL’ye yükselerek kapattı.

Haftanın son işlem gününde de tavan serisini bozmayarak 36,58 TL seviyesinden haftayı noktaladı.

Formül Plastik (FRMPL) tavanı bozmadı! İkinci günde de zirvede

MEYSU GIDA (MEYSU) YATIRIMCISINI BÜYÜLEDİ

Ocak ayının en çok ilgi gören halka arzlarından biri olan Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. (MEYSU), işlem görmeye başladığı 13 Ocak’tan itibaren tam 4 işlem günü boyunca tavan serisini korumayı başardı. 7,50 TL’den talep toplayan hisseler, haftalık kapanışta yüzde 9,93’lük günlük artışla 10,96 TL fiyata ulaştı.

Meysu Gıda'da (MEYSU) heyecanlı başlangıç! Yeniden tavan oldu

ZGYO’DA HAREKETLİ İLK GÜN: ÖNCE BOZDU, SONRA TOPARLADI

Haftanın son işlem günü olan 16 Ocak’ta borsaya "merhaba" diyen Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZGYO), volatil bir açılış gerçekleştirdi. 9,77 TL’den işlem görmeye başlayan hisseler, gün içinde satış baskısıyla karşılaşarak tavan bozsa da alımların güçlenmesiyle hızla toparlandı. ZGYO, ilk işlem gününü 10,74 TL ile tavan fiyattan kapatmayı başardı.

ZGYO'dan olaylı başlangıç! İlk günden boğalar ve ayılar bir arada

SIRADA ÜÇAY MÜHENDİSLİK (UCAYM) VAR

Piyasadaki halka arz coşkusu şimdi gözleri Üçay Mühendislik (UCAYM) tarafına çevirdi. 14-15-16 Ocak tarihlerinde 18,00 TL sabit fiyatla talep toplayan şirketin halka arz sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Yatırımcılar, halka arz sonuçlarının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi ajandalarına eklemek üzere bekleyişe geçti.

