Geçtiğimiz hafta talep toplama sürecini başarıyla tamamlayan ve Ana Pazar’da işlem görmeye başlayan Formül Plastik (#FRMPL), borsa performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İLK GÜNDEN YÜZDE 10 PRİM

15 Ocak Perşembe günü 30,24 TL baz fiyatla Borsa İstanbul’a "merhaba" diyen Formül Plastik, ilk işlem gününü yüzde 10’luk artışla 33,26 TL seviyesinden kapatarak yatırımcısına ilk günden kazandırmıştı.

İKİNCİ İŞLEM GÜNÜNDE ALIMLAR GÜÇLENDİ

Haftanın son işlem günü olan 16 Ocak Cuma seans açılışıyla birlikte, hissede alım iştahının katlanarak devam ettiği görüldü. Açılış seansında yüzde 9,98 oranında değer kazanan FRMPL, 36,58 TL fiyata ulaşarak ikinci işlem gününde de tavan fiyatı gördü. Tavanda bekleyen yoğun alım emirleri, hisseye yönelik kurumsal ve bireysel ilginin devam ettiğine işaret ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.