2026 yılı 12 aylık finansal sonuçları için geri sayım resmen başladı. Paylaşılan takvime göre, Borsa İstanbul’da işlem gören çok sayıda önemli şirket, Ocak ayı sonundan itibaren bilançolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklayacak.

Bilanço sezonunun ilk günü 26 Ocak 2026 olurken, açıklamalar ağırlıklı olarak Şubat ayı içerisinde yoğunlaşıyor. Özellikle bankacılık hisseleri Şubat ayının ilk haftasında finansal sonuçlarını yatırımcıların karşısına çıkaracak.

Takvime göre;

Akbank (AKBNK), Garanti BBVA (GARAN), QNB Türkiye (QNBTR), Yapı Kredi (YKBNK) ve İş Bankası (ISCTR) gibi sektörün önde gelen bankaları 2–6 Şubat haftasında bilançolarını yayımlamayı planlıyor. Bu dönem, BIST 100 endeksi açısından da yön arayışının hızlanabileceği kritik bir süreç olarak görülüyor.

Şubat ayının devamında ise Tüpraş (TUPRS), AKSA Akrilik (AKSA), Tav Havalimanları (TAVHL), Albaraka Türk (ALBRK) ve Lilak Kimya (LILAK) gibi farklı sektörlerden şirketlerin bilançoları takip edilecek.

Mart ayına girildiğinde bilanço trafiği daha da hızlanıyor. Sabancı Holding (SAHOL), Migros (MGROS), Bim Mağazalar (BIMAS), Kontrolmatik (KONTR), EKGYO ve Qua Granite (QUAGR) gibi hisselerin finansal sonuçları yatırımcıların odağında olacak.

SON TARİHLER DE BELLİ OLDU

12 aylık finansal tablolar için yasal son gönderim tarihleri de netleşti.

Buna göre;

• Konsolide olmayan şirketler için son tarih: 2 Mart 2026

• Konsolide şirketler için son tarih: 11 Mart 2026 Bu tarihler, bilançosunu henüz açıklamamış şirketler açısından üst sınırı ifade ediyor.

PİYASALAR NEDEN BU BİLANÇOLARA KİLİTLENDİ?

2026 bilanço dönemi; yüksek faiz ortamı, iç talepteki seyir, ihracat performansı ve kur dengesi nedeniyle şirket kârlılıklarında belirgin ayrışmaların görülebileceği bir süreç olarak değerlendiriliyor. Özellikle bankalar, sanayi, perakende ve holding hisselerinde açıklanacak net kâr rakamları ve beklentiler, Borsa İstanbul’da sert fiyat hareketlerine zemin hazırlayabilir.