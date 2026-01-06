Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 artışla 11.741,47 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazanarak 11.702,00 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıl endeks, yüzde 14,56'lık primle yatırımcısına enflasyonun altında getiri sunmuş ve zayıf bir performans sergilemişti.

2026'DA PİYASA ALGISI POZİTİF

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yeni yılla birlikte piyasalarda beklentiler yukarı yönlü şekilleniyor. Enflasyon ve faizlerde gerileme öngörüleri, şirket kârlılıklarında toparlanma beklentisi, CDS primlerinde düşüş ve yabancı sermaye girişine ilişkin beklentiler, borsayı destekleyen temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yayımlanan 2026 Strateji Raporu'nda, yılın enflasyonist baskıların yönetilebildiği, büyümenin potansiyel seviyelere yaklaştığı ve para politikasında "ihtiyatlı gevşeme" adımlarının gündeme geldiği bir dönem olabileceği vurgulandı.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Raporda 2026 yılı için yüzde 3,70 büyüme öngörüsü paylaşıldı. Büyümenin yapısında değişim yaşanabileceği ifade edilirken, iç talebin dirençli seyrini koruyacağı, sıkı para politikası döneminde baskılanan sabit sermaye yatırımlarının ise faizlerdeki gevşeme ile birlikte yeniden canlanabileceği belirtildi.

ENFLASYON TAHMİNLERİ

2026 yılına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 22,30 olarak açıklandı. Enflasyondaki düşüşle birlikte ekonomik görünümdeki belirsizliğin azalacağı, yatırımcıların şirket performanslarını daha net analiz edebileceği ve bu sürecin hisse senedi piyasasında gerçek faaliyet kârı üreten şirketleri öne çıkarabileceği ifade edildi.

FAİZ ÖNGÖRÜLERİ

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yılını yüzde 28,00 politika faizi ile tamamlayabileceği öngörüsüne yer verildi. Bu seviyenin TL mevduat yatırımcısına beklenen enflasyonun üzerinde reel getiri sağlayabileceği, dolarizasyonu sınırlayacağı ve reel sektörün finansman maliyetlerini düşürerek üretim faaliyetlerini destekleyebileceği belirtildi.

2026 BİST 100 HEDEFİ

Kuveyt Türk Yatırım raporunda, BİST 100 endeksi için 2026 HEDEF seviyesi 15.250 puan olarak paylaşıldı. Düşen enflasyonun şirketlerin kârlılık kalitesini artıracağı, gerileyen faizlerin ise özellikle sanayi şirketlerinin net kâr marjlarını destekleyebileceği ifade edildi. Raporda ayrıca operasyon marjları güçlü, nakit akışı sağlam ve finansman yönetimi başarılı reel sektör şirketlerinin önümüzdeki dönemde olumlu ayrışabileceği vurgulandı.

