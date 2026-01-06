Deniz Yatırım, yeni dönem stratejisi kapsamında ANSGR, KAREL, FROTO, SAHOL, CIMSA ve PGSUS hisselerini model portföyünden çıkardığını açıkladı. Bu hisselerin yerine, döngüsel portföyde uzun süredir taşınan ve performansıyla dikkat çeken AGESA, MPARK ve KLKIM model portföye dahil edildi.

PORTFÖYE EKLENEN HİSSELERİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Yeni eklenen ve ağırlığı korunan hisseler için dikkat çeken yatırım gerekçeleri şu şekilde sıralandı:

AGESA: Güçlü finansal yapısı, yüksek sermaye yeterlilik oranı (SYR) ve temettü kapasitesiyle defansif bir tercih olarak öne çıkıyor.

MPARK: Operasyonel kârlılıktaki sürdürülebilirlik ve 2026 yılına dair güçlü stratejik büyüme beklentileriyle listeye girdi.

KLKIM: Yapı kimyasalları sektöründeki liderliği, operasyonel çevikliği ve sağlam bilanço yapısıyla dikkat çekiyor.

MEVCUT PORTFÖYDE KORUNAN DEVLER

Deniz Yatırım, portföyündeki diğer hisseler için de "Al" tavsiyesini ve olumlu beklentilerini sürdürüyor:

Bankacılık (GARAN, YKBNK): Yüksek kaliteli kârlılık, öngörülebilir marjlar ve operasyonel kaldıraç gücü.

Holding ve Perakende (KCHOL, BIMAS): Koç Holding için faiz indirim süreci beklentisi; BİM için ise yüksek mağaza trafiği ve yurt dışı operasyonlarının katkısı vurgulanıyor.

Tüketim ve Gıda (CCOLA, TABGD): Güçlü nakit akışı, marka bilinirliği ve etkin fiyatlama yönetimi.

Teknoloji ve Havacılık (HTTBT, TAVHL): Hitit Bilgisayar için yeni partner kazanımları; TAV Havalimanları için ise cazip çarpanlar ve yeniden başlayacak temettü ödemeleri ana katalizörler.

ENDEKS HEDEFİ: YÜZDE 36 YÜKSELİŞ POTANSİYELİ

Deniz Yatırım, BIST 100 endeksi için belirlediği 15.600 puanlık hedefle mevcut seviyelerden yaklaşık %36 oranında bir artış öngörüyor. Kurum, 2026 yılını "seçici hisse bazlı hareketlerin ve güçlü bilançoların öne çıkacağı bir yıl" olarak tanımlıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.