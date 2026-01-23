Yatırımcıların yakından takip ettiği Borsa İstanbul’daki toplam yabancı payı, günlük bazda 0,28 puanlık bir düşüşle yüzde 36,61 seviyesine geriledi. Küresel piyasalardaki risk iştahına paralel olarak gerçekleşen bu sınırlı geri çekilme, seçici hisse hareketlerini de beraberinde getirdi.

GÜNLÜK BAZDA ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Rapora göre, yabancı yatırımcıların günlük bazda alım tarafında en çok tercih ettiği şirketler arasında tekstil ve gıda sektörü temsilcileri dikkat çekti.

Yabancı Oranı En Çok Artanlar: RUBNS (3,97 bps), MARMR (3,61 bps) ve MEYSU (3 bps).

Yabancı Oranı En Çok Azalanlar: Satış tarafında ise BIGTK (-10,56 bps), LINK (-2,5 bps) ve PAHOL (-2,22 bps) ilk sıralarda yer aldı.

YABANCILARIN "FAVORİ" VE "VEDA ETTİĞİ" HİSSELER

İş Yatırım bülteninde, sadece günlük değişimler değil, yabancı oranındaki istikrarlı trendler de paylaşıldı. Bazı teknoloji ve sanayi hisselerinde yabancı ilgisi 10 günlük bir seriye ulaşmış durumda.

10 Gündür Kesintisiz Artış Gösterenler:

Yabancı payının son 10 gündür sürekli yükseldiği hisseler arasında AGESA, DMSAS, ERBOS, MNDTR ve OBASE öne çıkıyor.

Bu istikrarlı artış, kurumsal yatırımcıların bu şirketlerin orta vadeli projeksiyonlarına olan güvenini işaret ediyor.

Düşüş Trendinde Olanlar:

Öte yandan, yabancı çıkışının sürdüğü hisselerde ise dev sanayi kuruluşları ve gayrimenkul şirketleri göze çarpıyor.

SASA: 9 gün

EGEGY: 8 gün

KLSYN: 7 gün

MEDTR: 7 gün

RALYH: 6 gündür yabancı payında sürekli düşüş yaşıyor.