Gün içinde en düşük 12.980,98 puanı, en yüksek 13.109,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybederek 13.047,72 puandan tamamladı

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 116,14 puan ve yüzde 0,78 düşüşle 14.847,03 puandan kapandı.

HİSSELERİN YARISI EKSİDE

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,72, sanayi endeksi yüzde 0,07 ve mali endeks yüzde 0,35 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 50'si geriledi. 4 hisse yatay seyretti. Tüpraş, ASELSAN, Katılımevim Tasarruf Finansman, Şişecam ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 253.25 6.017.106.324,25 % -0.59 12:40 ASELS 338.75 4.341.241.450,25 % -2.87 12:40 TERA 320.25 4.059.854.009,75 % 0.71 12:40 KTLEV 63.5 3.795.425.343,90 % 2.42 12:40 SISE 44.26 3.352.066.694,72 % 1 12:40 Tüm Hisseler

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 705 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 13.10 itibarıyla yüzde 2,4 düşüşle 4 bin 705 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1480, sterlin/dolar paritesi 1,3280 ve dolar/yen paritesi 159,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,7 artışla 110,2 dolardan işlem görüyor.