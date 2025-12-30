Bitcoin (BTC), 2025’in son günlerinde 88.000 – 92.000 dolar bandında dalgalanırken, yatırımcıların en çok sorduğu soru yeniden gündeme geldi: Bu seviyelerden Bitcoin alınır mı? Piyasadaki belirsizliğe rağmen bazı uzmanlar, mevcut fiyatlamanın ralli öncesi bir sıkışma süreci olabileceğine dikkat çekiyor.

Uzman değerlendirmelerine göre, Bitcoin’in 90.000 dolar seviyesi güçlü bir psikolojik eşik konumunda bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, kısa vadede 98.000 – 100.000 dolar bandının yeniden test edilebileceği ifade ediliyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 84.000 ve 78.000 dolar seviyeleri önemli destek noktaları olarak öne çıkıyor.

Verilere bakıldığında, spot Bitcoin ETF’lerine yılın son haftasında haftalık bazda 1,1 milyar doların üzerinde net giriş gerçekleştiği görülüyor. Aynı dönemde borsalardaki Bitcoin arzının son 5 yılın en düşük seviyelerine gerilemesi, satış baskısının sınırlı kaldığına işaret ediyor. Uzmanlar, bu tabloyu “olası ralli öncesi arz daralması” olarak yorumluyor.

Öte yandan, zincir üstü (on-chain) verilerde uzun vadeli yatırımcıların satış yapmadığı, kısa vadeli yatırımcıların ise temkinli davrandığı görülüyor. Bu durumun, sert bir düşüşten ziyade yatay seyir sonrası yönlü bir kırılma ihtimalini artırdığı belirtiliyor.

Uzman isim, değerlendirmesinde “Bitcoin şu anda ne zirvede ne de dipte. Ancak tarihsel olarak bu tür sıkışma dönemlerinin ardından güçlü hareketler geliyor. Ralli için kemerleri bağlayın ama riskleri de göz ardı etmeyin” ifadelerini kullandı.