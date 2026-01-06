Uzun süredir BtcTurk'ün stratejik karar alma süreçlerinde aktif rol alan Kınık, finans, teknoloji ve yönetim alanlarındaki deneyimiyle şirketin büyüme yolculuğuna önemli katkılar sundu.

Kınık, yeni görevinde, BtcTurk çatısı altındaki tüm grup şirketlerinin stratejik yönetiminden ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinden sorumlu olacak.

BtcTurk, yenilikçi yaklaşımı, teknolojik altyapısı ve kullanıcı odaklı ürünleriyle Türkiye'de ve küresel pazarlarda büyümesini sürdürürken, atamayla kurumsal yapılanmasını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

"EKOSİSTEME KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tevfik Kınık, BtcTurk'ün oluşturduğu güçlü kültür ve vizyonu grup şirketlerinin tamamına yayarak sürdürülebilir büyümeyi hızlandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Teknoloji ve finans alanında değer yaratan çözümler üretmeye, ekosisteme katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TEVFİK KINIK KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Kınık, yüksek lisans eğitimini Harvard Üniversitesi'nde tamamladı.

Profesyonel kariyerine 1999'da Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) başlayan Kınık, Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı ve Kurul Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun hazırlık çalışmalarında yer aldı.

Kınık, SPK'deki görev süresi boyunca portföy yönetimi sektörünün yeniden yapılandırılması, bireysel emeklilik sistemine yönelik reformlar, girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerle TEFAS platformunun oluşturulması çalışmalarına katkı sağladı.

Aynı zamanda Kınık, 2008 küresel finansal krizinin ardından finansal sistemin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalarda, Financial Stability Board (FSB) komitelerinde Türkiye'yi temsil etti.

Ardından Kınık, Aktif Bank'ta Sermaye Piyasaları ve Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olurken, borçlanma araçları ve menkul kıymetleştirme alanlarında yenilikçi ürünlerin Türk sermaye piyasalarına kazandırılmasında rol aldı.

Suudi Arabistan'ın ilk yerel kredi derecelendirme kuruluşu Simah Rating'de (Tassnief) kurucu genel müdür olarak da görev yapan Kınık, daha sonra Demirören Holding'de CEO olarak grubun dönüşüm sürecine katkı sağladı.

Tevfik Kınık, Mart 2021 itibarıyla BtcTurk'e Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılmıştı.

