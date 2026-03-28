İşte Tüpraş hissesinde haftalık bazda en çok işlem yapan kurumların dökümü:

TÜPRAŞ'IN HAFTALIK ALICILARI (TOPLANAN LOTLAR)

Hissenin alım tarafında ilk iki kurum, toplam alımların %83'ünden fazlasını gerçekleştirerek baskın bir rol oynadı:

Ak Yatırım: 8.040.089 lot net alım ve %43,35 pay ile haftanın LIDER alıcısı oldu. (Maliyet: 247,324 TL)

Bank of America (BofA): 7.478.629 lot net alım ve %40,32 pay ile ikinci sırada yer aldı. (Maliyet: 262,779 TL)

TERA Yatırım: 1.609.392 lot ile üçüncü sırada.

İnfo Yatırım: 360.557 lot.

A1 Capital: 248.262 lot.

Kaynak: Forınvest

TÜPRAŞ'IN HAFTALIK SATICILARI (ELDEN ÇIKARILAN LOTLAR)

Satış tarafında ise yerli aracı kurumların daha aktif olduğu görüldü:

İş Yatırım: -6.404.068 lot net satış ve %34,53 pay ile haftanın en büyük satıcısı oldu. (Maliyet: 246,763 TL)

QNB Finans: -1.820.345 lot net satış.

Garanti BBVA: -1.224.680 lot.

Yapı Kredi Yatırım: -1.186.323 lot.

Pusula Portföy: -1.116.862 lot.

