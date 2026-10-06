Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA), şirket ortağı Aslan Lena Yatırım Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin gerçekleştirdiği pay satış ve devir işlemlerini KAP'a bildirdi. Toplam 13 milyon 600 bin adet CELHA payı, pay başına 22 TL'den 299,2 milyon TL karşılığında el değiştirdi.

13,6 MİLYON ADET PAY SATILDI

Açıklamaya göre Aslan Lena Yatırım'ın aktifinde bulunan ve Borsa İstanbul'da işlem görmeyen nitelikteki CELHA paylarının bir bölümü hem ilişkili taraflara hem de diğer gerçek kişilere devredildi.

İlişkili taraflara yapılan satışlar şöyle gerçekleşti;

Alıcı Pay adedi Sermayedeki oran Ali İhsan Arslan 3.200.000 %0,83 Mahmut Arslan 3.200.000 %0,83 Mustafa Cihad Arslan 2.250.000 %0,58 Toplam 8.650.000 %2,24

Bunun yanı sıra ilişkili taraf niteliğinde olmayan gerçek kişilere 4 milyon 950 bin adet, yani şirket sermayesinin yüzde 1,28'ine karşılık gelen pay satıldı.Tüm işlemlerde satış fiyatı pay başına 22 TL olarak belirlendi.

PAYI YÜZDE 50,43'TEN YÜZDE 46,90'A DÜŞTÜ

Toplamda 13 milyon 600 bin adet CELHA payının satışıyla işlem büyüklüğü 299 milyon 200 bin TL oldu.

Aslan Lena Yatırım'ın Çelik Halat sermayesindeki payı işlemler öncesinde 194 milyon 407 bin 475 adetle yüzde 50,43 seviyesindeyken, satışların ardından 180 milyon 807 bin 475 adetle yüzde 46,90'a geriledi.

Şirket, pay oranının yüzde 50'nin altına inmesine rağmen birlikte hareket eden pay sahiplerinin mevcut pay sahipliği ve yönetim yapısı dikkate alındığında CELHA'nın nihai yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik meydana gelmediğini açıkladı.

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