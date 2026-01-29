CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik erken seçim çağrısını yineleyerek, İstanbul seçimleri üzerinden dikkat çekici bir öneri sundu. Özel, seçimlerin yenilenmesi halinde sonucu kendi siyasi geleceğiyle ilişkilendireceğini belirtti.

İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret eden Özel, görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda ekonomi, yargı süreçleri ve erken seçim tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

"İŞÇİNİN, EMEKLİNİN TEK UMUDU ERKEN SEÇİM"

Son dönemde alınan ekonomik kararların toplumun geniş kesimlerini zorladığını belirten Özel, emekli ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Özel, emekli maaşlarının ve asgari ücret seviyesinin geçim koşullarını karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, mevcut tabloda vatandaşın beklentisinin erken seçim olduğunu ifade etti ve CHP olarak erken seçim talebini yinelediklerini söyledi.

YARGI SÜRECİ VE CANLI YAYIN TARTIŞMASI

Belediye başkanlarına yönelik davalara da değinen Özel, yargılamaların kamuoyuna açık şekilde yayınlanması gerektiğini savundu. Daha önce canlı yayın konusunda olumlu mesajlar verildiğini hatırlatan Özel, yargılamaların başlamasına rağmen duruşmaların kamu yayıncısı üzerinden yayınlanmamasını eleştirdi.

Özel, iddianamelerde kamuoyunda dile getirilen birçok iddianın yer almadığını savunarak, davaların siyasi nitelik taşıdığı yönündeki eleştirilerini yineledi.

İSTANBUL SEÇİMLERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN TEKLİF: "KAYBEDERSEK SİYASETİ BIRAKALIM"

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden yapılan eleştirilere yanıt verirken, seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulundu. İstanbul'da belediye meclis üyelerinin istifasıyla seçimin yeniden yapılabileceğini belirten Özel, kararın doğrudan İstanbullular tarafından verilmesini önerdi.

Özel, olası bir seçimde adaylarının Ekrem İmamoğlu olacağını belirterek, seçimi kaybetmeleri halinde hem kendisinin hem de İmamoğlu'nun siyaseti bırakacağını söyledi.

Seçimi kazanmaları halinde ise iktidarın erken seçim kararı alması gerektiğini ifade eden Özel, bu çağrıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net bir yanıt beklediğini dile getirdi.