Chiliz (CHZ), bir önceki Dünya Kupası'nda yaşadığı tarihi rallinin yankıları henüz dinmeden 2026 turnuvasına hazırlanıyor. Peki bu kez tablo farklı mı? Katar 2022 öncesinde CHZ yüzde 380'i aşan bir yükseliş kaydetti; ancak turnuvanın başladığı gün sert satışlarla karşılaştı. Şimdi benzer bir süreç yeniden işliyor ve bu kez sahne çok daha büyük.

Bu Sefer Ölçek Farklı

2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada'da 48 takım ve 104 maçla tarihin en büyük turnuvası. New York, Los Angeles ve Dallas gibi şehirlerde oynanan maçlar Kuzey Amerika prime-time dilimlerine denk geliyor. FIFA bu turnuvanın tüm zamanların en çok izlenen Dünya Kupası olmasını bekliyor.

Katar 2022 ise 2,9 milyonluk nüfusuyla küçük bir ülkede, Batılı izleyiciler için olumsuz saat diliminde oynanmıştı. Karşılaştırma yapıldığında 2026'nın potansiyelinin çok daha büyük olduğu ortaya çıkıyor.

CHZ Bu Kez Daha Hazırlıklı

Başlangıç noktası da kritik: Katar öncesinde CHZ yaklaşık 0,10 dolardan yükselirken 2026 turu 0,04-0,05 dolar seviyesinden başlıyor. Daha düşük taban, oransal hareketin daha geniş olabileceğine işaret ediyor.

Chiliz bu aralıkta da boş durmadı. Q2 2026'dan itibaren tüm fan token gelirlerinin yüzde 10'u CHZ geri alımı için kullanılacak. Bu mekanizma token talebini doğrudan ekosistem aktivitesine bağlıyor.

Ulusal takım fan tokenleri de bu yaz devreye giriyor. Kulüp bazlı tokenlerden farklı olarak bu tokenler Dünya Kupası etrafında şekilleniyor ve sıradan taraftarları da kapsayan çok daha geniş bir kitleye hitap ediyor.

ABD Pazarı Açılıyor

Socios.com, Avrupa'da MiCA lisansı alan ilk SocialFi projelerinden biri oldu. Bu düzenleyici netlik ABD pazarına giriş için zemin hazırlıyor.

ABD'deki 200 milyonluk NFL taraftarının yalnızca yüzde 1'inin platforma kazanılması bile mevcut kullanıcı tabanını ikiye katlayacak. Her fan token alımının CHZ gerektirdiği göz önüne alındığında bu potansiyel talebin fiyata yansıması kaçınılmaz görünüyor.

Teknik Görünüm

CHZ 7 Nisan itibarıyla 0,0394 dolar civarında seyrederken son 7 günde yüzde 6,2 değer kaybetti. 0,045 dolardaki direnç aşılırsa 0,050 ve ardından 0,060 dolar hedeflere kapı aralanabilir. Aşağıda ise 0,038-0,040 dolar bölgesi kritik destek olarak öne çıkıyor. Geçmiş deneyim net bir ders veriyor: Katar'da erken girenler kazandı, geç kalanlar zirvede kaldı. 2026 sahnesinin daha büyük olması fırsatı da büyütüyor; riski de.