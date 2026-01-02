KuveytTürk Yatırım tarafından yayımlanan raporda, Çimsa hisseleri için oldukça iyimser bir tablo çizildi. Şirketin mevcut piyasa değeri ile HEDEF fiyatı arasındaki fark, yatırımcılar için ciddi bir kazanç kapısına işaret ediyor:

Hedef Fiyat: 65,20 TL

Son Fiyat: 45,62 TL

Tavsiye: Al

Beklenen Prim Potansiyeli: %42,91

YERELDEN KÜRESELE STRATEJİK DÖNÜŞÜM

Raporda, Çimsa’nın sadece bir çimento üreticisi değil, katma değerli ürün portföyüyle küresel bir yapı malzemeleri oyuncusu olma yolunda ilerlediği belirtildi. Şirketi ön plana çıkaran kritik faktörler şu şekilde sıralandı:

Niş Pazarlarda Liderlik: BEYAZ çimento ve Kalsiyum Alüminat Çimento (CAC) gibi yüksek kâr marjlı ürünlerdeki uzmanlığıyla dikkat çekiyor. Çimsa, dünyanın en büyük ikinci beyaz çimento üreticisi konumunda bulunuyor.

Küresel Operasyon Gücü: İrlanda ve Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren Mannok Holdings’in satın alınması ve ABD Teksas’taki öğütme tesisi yatırımı ile şirketin uluslararası pazarlardaki varlığı derinleşiyor.

Defansif ve Güçlü Gelir Yapısı: Döviz bazlı gelirlerindeki artışın, olası piyasa dalgalanmalarına karşı şirkete koruma sağladığı ifade ediliyor.

2025 FİNANSAL ÖNGÖRÜLERİ

KuveytTürk Yatırım, şirketin 2025 yılında net satış gelirlerinin 1.015 milyon Avro seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Operasyonel verimlilik ve stratejik satın almaların etkisiyle konsolide FAVÖK’ün 193 milyon Avro seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Şirketin, Mersin fabrikasındaki kapasite artış yatırımlarının 2026 yılında tamamlanmasıyla küresel pazardaki etkinliğini daha da artırması hedefleniyor.