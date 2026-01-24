JCR Eurasia Rating tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucunda, Consus Enerji’nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ve buna bağlı olarak Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu, "A- (tr)" seviyesinden "BBB+ (tr)" seviyesine revize edildi. Not seviyesindeki bu değişikliğe rağmen, şirketin orta ve uzun vadeli performansına olan güveni simgeleyen "Not Görünümü" ise "Durağan" olarak teyit edildi.

KISA VADELİ VE ULUSLARARASI NOTLAR KORUNDU

Şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini ölçen Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ile Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu "J2 (tr)" seviyesinde sabit tutuldu.

Küresel ölçekteki değerlendirmelerde ise bir değişim yaşanmadı. Consus Enerji’nin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kredi Derecelendirme Notları "BB" olarak korunurken, bu kategorideki görünüm de "Durağan" olarak kalmaya devam etti.