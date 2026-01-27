Yapı Kredi Yatırım, Borsa İstanbul’un dev şirketlerine dair temettü tahminlerini paylaştı. Yatırımcıların portföy stratejilerini yakından ilgilendiren listede, yüksek nakit temettü verimi beklenen şirketler dikkat çekiyor.

ENERJİ VE SİGORTA SEKTÖRÜ TEMETTÜDE LİDER

YKY analizine göre, 2026 yılında en yüksek temettü verimi sunması beklenen şirket TUPRS (Tüpraş) oldu. Şirketin %8,8’lik tahmini verimi, onu listenin zirvesine taşıdı. Tüpraş’ı hemen ardından %8,5 verim beklentisiyle sigorta sektörünün güçlü oyuncusu ANHYT (Anadolu Hayat Emeklilik) takip ediyor.

OTOMOTİV VE SANAYİ DEVLERİ İLK SIRALARDA

Temettü dendiğinde akla gelen ilk sektörlerden olan otomotivde FROTO (Ford Otosan) %6,8 ve TOASO (Tofaş) %6,1 tahminleriyle üst sıralardaki yerini koruyor. İnşaat ve taahhüt sektörünün dev ismi ENKAI (Enka İnşaat) ise %6,0’lık beklentiyle dikkat çeken bir diğer hisse oldu.

Sektörel Bazda Öne Çıkan Diğer Tahminler:

Havacılık: THYAO %5,5 ve TAVHL %2,9.

Bankacılık: GARAN %3,6, AKBNK %2,3 ve ISCTR %1,8.

Perakende ve Gıda: ULKER %3,3, CCOLA %2,9 ve BIMAS %2,1.

Teknoloji ve İletişim: TCELL %2,2 ve ASELS %0,1.

LİSTE ÖZETİ: EN YÜKSEK BEKLENTİLİ 10 ŞİRKET

Yapı Kredi Yatırım verilerine göre listenin ilk 10 sırası şu şekilde oluştu:

TUPRS %8,8

ANHYT %8,5

FROTO %6,8

TOASO %6,1

ENKAI %6,0

AYGAZ %5,6

THYAO %5,5

AGESA %5,4

TURSG %4,7

GARAN %3,6

