Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Genç Televizyon Kanalı'nın açılış programında yaptığı konuşmada hem yeni kanalın misyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de muhalefete ve toplumsal sorunlara yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan, özellikle kumar ve sanal bahis bağımlılığı, aile yapısına yönelik tehditler ve basının rolü üzerine sert ifadeler kullandı.

"TRT TÜRKİYE'NİN HEM HAFIZASI HEM GELECEĞİDİR"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, TRT'nin Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık eden en önemli kurumlardan biri olduğunu vurguladı. "BIZIM kuşak ve bizden sonraki nesiller TRT ile büyüdü" diyen Erdoğan, TRT'nin milli ve manevi değerleri önceleyen yayın anlayışıyla kültürel yozlaşmaya karşı güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti. Erdoğan'a göre TRT, bugün de "Hakikat mücadelesini en güçlü şekilde veren" ve toplumsal değerler açısından kritik bir misyon üstlenen bir kurum konumunda.

Konuşmasında aile kurumuna yönelik tehditlere dikkat çeken Erdoğan, kültür savaşlarının en önemli cephelerinden birinin aile olduğunu söyledi. Dizilerden sinemalara, çizgi filmlerden oyunlara kadar pek çok alanda "Çarpık ilişkilerin" normalleştirildiğini savunan Erdoğan, TRT'nin başarısını "Ailenin tüm fertlerinin gönül rahatlığıyla izleyebileceği yapımlar üretmesi" olarak tanımladı.

"HER TELEFON NEREDEYSE BİR KUMARHANE HALİNE GELDİ"

Bağımlılık türlerindeki artışa da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital platformlar ve sosyal medyanın etkisiyle özellikle gençlerin ciddi risk altında olduğunu belirtti. "Aile kurumumuz tehlike altında. Her telefon neredeyse bir kumarhane haline geldi" diyen Erdoğan, sanal bahis ve kumarın toplumsal yapıyı tehdit eden boyutlara ulaştığını söyledi.

"SANAL BAHİS TERÖRDEN DAHA ZARARLI BOYUTLARA ULAŞTI"

Erdoğan, uyuşturucu, alkol, sigara, kumar ve sanal bahsi "Milli bünyeyi HEDEF alan" unsurlar olarak tanımladı. "Uyuşturucu, alkol, sigara, kumar ve sanal bahis milli bünyemiz açısından terör kadar hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır" ifadelerini kullanan Erdoğan, bu konuda mücadelede yalnızca güvenlik tedbirlerinin yeterli olmadığını, toplumun tüm kesimlerinin seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

ANKARA'DAKİ SU SIKINTISI TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da yaşanan su sıkıntısına ilişkin iddialara da değindi. Milyonlarca vatandaşın haftalarca susuz kaldığını, insanların su kuyruklarında beklemek zorunda bırakıldığını söyleyen Erdoğan,"2026'nın Türkiye'sine asla yakışmayan sahnelere üzülerek, utanarak tanık olduk" dedi. Sorunun medya tarafından gündeme taşınmasının kamu yararı açısından önemli olduğunu belirten Erdoğan, buna rağmen bazı çevrelerin sorunu haberleştiren basın kuruluşlarını hedef aldığını ifade etti.

"BASININ AMACI KAMU ADINA YÖNETİCİLERİ DENETLEMEK"

Basına yönelik eleştirilere sert tepki gösteren Erdoğan, gazeteciliğin temel görevinin kamu adına yöneticileri denetlemek ve vatandaşın sorunlarını gündeme taşımak olduğunu söyledi. "Gecenin ayazında vatandaşı su bidonuyla sıraya sokan mı suçlu yoksa bunu haberleştiren mi?" diye soran Erdoğan, basın özgürlüğü konusunda söylemle eylem arasındaki çelişkilere dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, basın kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.