Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda yaptığı konuşmada, son dönemde hızla yayılan ve intiharlara yol açtığı belirtilen sanal kumar tehlikesine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal bahis ve kumarla mücadele kapsamında şu ifadeleri kullandı:

"Tedbirimizi aldık, alıyoruz. Bağımlılık gibi, sanal bahis, uyuşturucu gibi tehditlerle mücadele yalnızca devlet eliyle yönetilemez. İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk."

"BİRLİKTE SAVAŞIRSAK PÜSKÜRTEBİLİRİZ"

Erdoğan, "Gençlerimizi, neslimizi HEDEF alan bu saldırı dalgasını ancak bir olursak, birlikte savaşırsak püskürtebiliriz. Gönüllü kuruluşlarımızın, medyamızın bu mücadelede bize omuz vermesinde fayda var. Siyasi partilerimizin abuk sabuk gündemleri terk EDIP ülkenin ve milletin can yakıcı sorunlarına odaklanmasına ihtiyacımız var. Gençlerimizin rol model gördüğü sporcularımızın, sanatçılarımızın, kanaat önderlerinin bu mücadeleyi sahiplenmesine ihtiyacımız var." dedi.

"DAYANIŞMA RUHUYLA ENGELLEYEBİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital tekno kültürün bilhassa gençlerimizin üzerindeki olumsuz etkilerini sadece topyekûn bir dayanışma ruhuyla engelleyebiliriz. Birileri bundan hep rahatsız oldu. Bugün yaşadığımız pek çok sorunun temelinde kendi öz değerinden tiksinen bu çarpık zihniyet bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.