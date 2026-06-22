ABD Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz hafta Kevin Warsh’ın başkanlığında düzenlenen ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit tutmuştu.

Ancak ABD-İran savaşı ekseninde tırmanan jeopolitik riskler ve buna bağlı artan enflasyon endişesi, piyasalardaki tüm dengeleri bozdu. Faiz indirimi olasılığı neredeyse sıfırlanırken, dev kurumlar rotayı faiz artışına çevirmeye başladı.

3 FAİZ ARTIŞI KAPIDA

Forbes’un aktardığı habere göre daha önce Fed’in 2026 yılının geri kalanında faizleri sabit bırakacağını öngören Bank of America (BofA), bu tahmininden sert bir dönüş yaptı.

Banka tarafından paylaşılan yeni projeksiyona göre, Fed’in enflasyonist baskıyı kırmak adına eylül, ekim ve aralık aylarında olmak üzere 3 kez ve her birinde 25 baz puanlık faiz artırımı yapması bekleniyor.

BofA analistleri, bu keskin revizenin arkasında Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik risklerin yanı sıra Fed yetkililerinden peş peşe gelen oldukça "şahin" açıklamaların etkili olduğunu belirtiyor.

DEVLER KARŞI KARŞIYA: CITI ISRARLA "İNDİRİM" DİYOR

BofA'nın bu şahin çıkışına karşılık, Wall Street'in bir diğer ağır topu CitiGroup ise tamamen ters köşe bir beklentiye sahip. Citi, piyasadaki baskılara rağmen FED’in bu yıl içinde faiz indirim döngüsüne başlayacağına inanıyor.

Daha önce ilk faiz indirimi için Eylül ayını işaret eden CitiGroup, bu tahminini bir ay erteleyerek ekim ayına çekti. Bankanın güncel öngörüsüne göre Fed; 2026'nın Ekim ve Aralık, 2027'nin ise Ocak ayında olmak üzere toplamda 3 kez 25 baz puanlık faiz indirimine imza atacak.

Küresel ekonominin iki dev bankasının taban tabana zıt bu tahminleri, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinin piyasalar için her zamankinden çok daha kritik bir önem taşıyacağını gösteriyor.