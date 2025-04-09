Deutsche Bank Global Makro Başkan Yardımcısı Ozan Korman Tarman, piyasaların şu anda kendini “sahipsiz” hissettiğini ve bir güven krizinin içine sürüklendiğini söyledi. CNBC-e Londra temsilcisi Berfu Güven’in canlı yayın konuğu olan Tarman küresel piyasalarda yaşanan sarsıntıyı değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu. Trump’ın misilleme tarifeleriyle kızışan ticaret savaşının finansal savaş ihtimali doğurduğuna dikkat çekti.

“TRUMP GERİ ADIM ATMAZ; POWELL ZORUNLU HAMLE YAPABİLİR”

Tarman, ABD Başkanı Trump’ın ideolojik nedenlerle geri adım atmaya niyetli olmadığını vurgularken, ABD tahvil ihalelerinin kötü geçmesi ve dolardan çıkışın sürmesi durumunda Fed Başkanı Powell’ın devreye girmek zorunda kalabileceğini belirtti. Bu müdahalenin faiz indirimi olmasa bile olağanüstü tahvil alım programı şeklinde olabileceğini ifade etti.

“EN BÜYÜK RİSK TİCARET SAVAŞININ FİNANSAL SAVAŞA DÖNÜŞMESİ “

En büyük risklerden birinin, ticaret savaşının finansal bir savaşa dönüşmesi olduğunu söyleyen Tarman, Çin’in para birimini silah olarak kullanma ihtimalinin küresel piyasaları daha da sarsabileceğini kaydetti. Çin’in büyük bir devalüasyona gitmesi halinde, ABD tahvilleri ve hisse senetleri üzerinde daha büyük baskılar oluşabileceğini ifade etti.

“DOLAR GÜVEN KAYBEDİYOR FONLAR DİĞER PARALARA GEÇİYOR”

Tarman’a göre, dolar fonlamasında şu an ciddi bir sıkışma yok, ancak yatırımcılar dolar varlıklarından çıkmaya başladı. Büyük fonlar euro ve Çin yuanı gibi alternatif para birimlerine yöneliyor. Bu da, küresel sistemde dolara dayalı düzenin yavaş yavaş dönüşüm geçirdiği bir süreci işaret ediyor.

“PARİTEDE HİKAYE EURO LEHİNE”

Tarman, Almanya’nın açıkladığı 1.1 trilyon euroluk yeni kamu harcama planının ve yeni Başbakan Merz’in söylemlerinin, euro lehine güçlü bir hikâye oluşturduğunu belirtti. Avrupa Merkez Bankası’nın da yaşanan gelişmeler karşısında güvercin bir tutumla faiz indirimi yapmasının muhtemel olduğunu söyledi.

“KALICI ÇÖZÜM İÇİN TRUMP VE ÇİN’DEN GERİ ADIM LAZIM”

Piyasanın kalıcı şekilde istikrara kavuşması için Trump veya Çin’in adım atmasının şart olduğunu belirten Tarman, aksi durumda Powell’ın atacağı adımların sadece kısa vadeli çözüm sağlayabileceğini ifade etti.

“KÜRESEL SİSTEM KURALLARINI ZORLARSAN, PİYASA TEPKİ VERİR”

Trump’ın serbest ticarete yönelik eleştirilerinin bir noktaya kadar anlaşılabilir olduğunu söyleyen Tarman, ancak tüm küresel ticaret sistemini sarsacak kadar duvarlar örmenin ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

"BU BİR GECEDE OLMAYACAK AMA..."

Tarman, Deutsche Bank’ın genel görüşünü de aktararak, küresel finans sisteminde ‘dolar merkezli dönem’in yavaş yavaş kapanmaya başladığını söyledi.

“Bu bir gecede olmayacak ama büyük fonlar ve şirketler artık portföylerini sadece ABD üzerine kurmuyor. Bu değişim başladı.”

(CNBC-E)