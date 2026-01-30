22 Ocak tarihinde 18 TL fiyatla borsaya "merhaba" diyen UCAYM, seans açılışında YÜZDE 9,99’luk yükselişle 35 TL bandına ulaştı. Böylece hisse, halka arz fiyatının üzerinden geçen kısa sürede yatırımcısına yaklaşık yüzde 95 oranında getiri sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.

TAVANDA LOT KUYRUĞU: 12 MİLYONLUK ALIM EMRİ

Hisseye olan yoğun talep, derinlik verilerine de yansıdı. Seansın ilk dakikaları itibarıyla tavana kilitlenen hisselerde, 12,2 milyon lotluk devasa bir alım emri bekliyor. Yatırımcıların satışa yanaşmadığı hissede, kurumsal ve bireysel kanattan gelen emirlerin birikmeye devam ettiği görülüyor.

DEV ARACI KURUMLAR ALIM YARIŞINDA

Piyasa açılışıyla birlikte aracı kurumların alım tarafındaki iştahı da rakamlara yansıdı. 35 TL tavan fiyatından en dikkat çekici alımları kamu aracı kurumları gerçekleştirdi:

Vakıf Yatırım: 1,4 milyon lot.

Ziraat Yatırım: 1,2 milyon lot.

