OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, yatırımcıların merakla beklediği halka arz planlarına ilişkin somut bir takvim paylaştı. Yalçıntaş, "2026'nın özellikle üçüncü çeyreğinde yeni halka arzlarla ilgili bir iki tane haber verebileceğiz." diyerek, grubun sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendireceğinin sinyalini verdi.

ÜÇ ANA SEKTÖRDE STRATEJİK ORTAKLIKLAR

Finansal sürdürülebilirlik için uluslararası iş birliklerinin önemine değinen Yalçıntaş, gelecekteki uzun vadeli ortaklıkların odaklanacağı üç ana sektörü şu şekilde sıraladı:

Enerji

Altyapı

Yüksek Teknoloji

Yalçıntaş, Davos’ta bu alanlarda yürütülen görüşmelerin oldukça olumlu geçtiğine dikkat çekti.

"EKONOMİDE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK ARTTI"

Türkiye ekonomisine ve makroekonomik görünüme dair değerlendirmelerde bulunan Yalçıntaş, 2025 yılındaki mali disiplin sürecinin meyvelerini vermeye başladığını ifade etti.

Ekonominin daha öngörülebilir bir zemine oturmasının, şirketlerin orta vadeli yatırım kararlarını çok daha sağlıklı alabilmesi anlamına geldiğini vurguladı.

2026 yılında likidite dengesine dikkat ederken aynı zamanda verimlilik ve rekabetçiliği artıracak yatırımlara odaklanacaklarını belirtti.

KÜRESEL LİDERLİK VE SOSYAL SORUMLULUK

Davos Zirvesi’nin küresel liderler ve uluslararası yatırımcılarla bir araya gelmek için eşsiz bir platform olduğunu hatırlatan Yalçıntaş, Somali ve Umman ile yapılan son ortaklıkların sadece ekonomik getiri değil, aynı zamanda o ülkelerde kapasite gelişimi sağlamayı da amaçladığını kaydetti.

GENÇLERE "İNSAN ODAKLI" BAŞARI TAVSİYESİ

Konuşmasında gençlere de seslenen Yalçıntaş, başarının temelinde "insan hayatına dokunabilmek" olduğunu söyledi:

"Attıkları her adımda insanı öne koysunlar."

"Kendilerini iyi yetiştirmeye çalışsınlar ve mutlaka başkalarına nasıl faydaları dokunabileceğini düşünsünler."