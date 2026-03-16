Avrupa pazarında yeni bir rekabet ortamının oluştuğuna dikkat çeken Ali Babacan,

"Birkaç yıl içerisinde Türkiye’de bazı sektörler komple çökebilir. Hindistan’daki o ucuz ve düşük maliyetli ürünler, hiçbir gümrük vergisi olmadan Avrupa pazarına girdiği zaman BIZIM imalatçılarımız ne yapacak? Nasıl rekabet edecekler? Avrupa bizim ana ihracat pazarımız ve ekonomimiz buraya çok bağımlı. Bu pazara dev rakipler geliyor; Türkiye buna hazır mı? Birden milyonlarca insan işsiz kalabilir." dedi.

İLK 6 AY PLANI: "EKONOMİDE İKLİM DEĞİŞİR"

Babacan, DEVA Partisi’nin iktidarın ilk döneminde atacağı adımları ise "özgürlük" ve "liyakate dönüş" çerçevesinde özetledi. Ekonomik iklimin 6 ay içinde tamamen değişeceğini savunan Babacan, yapılacakları şöyle sıraladı:

Yargı ve Basın Özgürlüğü: "İlk iş medyaya 'Artık özgürsünüz', yargıya ise 'Artık bizden size telefon gelmeyecek' denilecek. Bu iki açıklama toplam bir dakika sürer ve temel sorunların kapısını açar."

Ekonomik Kurumlar: "Kurumların başına dürüst ve işini iyi bilen insanları koyacaksınız. Ekonomi yönetimi 10 kişilik bir kadrodur ve en fazla bir ayda tüm kurumlar ayağa kalkar."

Enflasyon ve Tarım: "Güven oluştukça zaten faiz iner. Ancak faiz, enflasyonla mücadelede tek enstrüman değildir. Gıda enflasyonunu düşürmek için çiftçiye verilen desteklerin artırılması gerekir."