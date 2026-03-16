Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) yayımladığı rapora göre Şubat ayında kayıtlı iş arayan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 311 bin 848 kişi artarak 2 milyon 455 bin 884’e yükseldi.

Açıklanan veri son iki yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Yıllık bazda artış oranı ise yüzde 14,54 oldu.

Şubat ayı itibarıyla kayıtlı iş arayanların yüzde 50,8’ini erkekler, yüzde 49,2’sini kadınlar oluşturdu.

Yıllık artış oranı kadınlarda yüzde 14,01, erkeklerde ise yüzde 15,06 olarak gerçekleşti. Kayıtlı iş arayanların yüzde 20,4’ünü ise 15-24 yaş arası gençler oluşturdu.

ŞUBAT AYINDA 94 BİN KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Şubat ayında İŞKUR aracılığıyla 94 bin 772 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleştirilenlerin 61 bin 365’i erkek, 33 bin 407’si ise kadın oldu.

2026 yılının Ocak-Şubat döneminde ise toplam 213 bin 147 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi.

EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRME İMALAT SEKTÖRÜNDE

Ocak-Şubat döneminde sektörler bazında en fazla işe yerleştirme imalat sanayi sektöründe gerçekleşti. Meslek gruplarında ise en fazla işe yerleştirme özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi alanlarında yapıldı.

Aynı dönemde İŞKUR aracılığıyla 75 bin 11 kadın, 59 bin 11 genç, 7 bin 9 engelli ve 40 bin 194 yükseköğrenim mezunu işe yerleştirildi.

AÇIK İŞ SAYISI 146 BİN OLDU

Şubat ayında işverenlerden alınan açık iş sayısı 146 bin 410 olarak kaydedildi.

2026 yılı Ocak-Şubat döneminde ise toplam açık iş sayısı 318 bin 170 oldu. Açık işlerin yüzde 99,7’si özel sektörden geldi. Sektörler arasında en fazla açık iş 116 bin 28 ile imalat sanayinde oluştu.