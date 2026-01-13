Lider Faktoring (LIDFA) yarın %95 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiriyor. Yatırımcılar hiçbir ücret ödemeden lot sayılarını neredeyse ikiye katlayacak.

SON GÜN BUGÜN!

Borsa İstanbul'da işlem gören Lider Faktoring (LIDFA), yarın yani 14 Ocak 2026 tarihinde %95 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacağını duyurdu. Bu işlem sonrasında yatırımcıların elindeki hisse sayıları otomatik olarak artacak.

Bedelsiz sermaye artırımından yararlanmak için bugün, 13 Ocak Salı günü seans bitimine kadar LIDFA hissesi satın almanız yeterli. Hisse senedi bugün 4,70 TL civarında işlem görüyor.

LOTLARINIZ NASIL DEĞİŞECEK?

Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında hesabınızdaki lot sayısı şu şekilde değişecek:

100 lot → 195 lot

500 lot → 975 lot

1.000 lot → 1.950 lot

5.000 lot → 9.750 lot

10.000 lot → 19.500 lot

HİÇBİR İŞLEM YAPMANIZA GEREK YOK

Bedelsiz sermaye artırımında hak sahibi yatırımcılar hiçbir ücret ödemeden ve hiçbir başvuru yapmadan almaya hak kazandıkları bedelsiz hisseleri otomatik olarak alırlar. Hesabınızda bulunan LIDFA hisseleri 14 Ocak sabahı otomatik olarak artmış şekilde görünecek.

FİYAT NASIL ETKİLENECEK?

Bedelsiz sermaye artırımlarında hak sahibi yatırımcılar bedelsiz hisselerini alırken, hissenin borsadaki işlem fiyatı da verilen bedelsiz oranında düşer.

Eğer LIDFA hissesi bugün 4,70 TL'den kapanış yaparsa, yarın yeni borsa fiyatı yaklaşık 2,05 TL olacaktır. Bu hesaplama, hissenin bölünme öncesi borsada son kapanış fiyatı üzerinden yapılır.

Önemli: Hisse fiyatı düşse de toplam yatırım değeriniz değişmez. Çünkü lot sayınız aynı oranda artmaktadır.

SERMAYE ARTIRIMI DETAYLARI

Lider Faktoring, mevcut 558.360.000 TL olan sermayesini %95 oranında bedelsiz artırarak 1.088.802.000 TL'ye çıkartıyor.

Yeni sermayeyi temsil eden 530.442.000 TL nominal değerli hisse, yani 530.442.000 lot hisse, hak sahibi yatırımcılara bedelsiz olarak dağıtılacak.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14 Ocak 2026'dır.

Bu haber bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinizi dikkate alınız.