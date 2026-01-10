İç ve dış piyasaları doğrudan etkileyen döviz kurları, yeni yılın ilk ayında da hareketli seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar güne "Dolar ve Euro kaç lira?" sorularıyla başlarken, piyasalardaki son rakamlar netleşti. İşte 10 Ocak 2026 Cumartesi sabahı itibarıyla piyasalardaki son durum...
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içi ekonomik verilerin odağında olan döviz kurları, yeni güne hareketli başladı. İş dünyasından bireysel yatırımcıya kadar geniş bir kesimin radarında olan dolar ve euro, sabahın ilk saatlerinden itibaren belirli bir bant aralığında işlem görüyor.
YENİ GÜNE BAŞLARKEN GÜNCEL RAKAMLAR
Haftanın altıncı gününde serbest piyasada işlem gören güncel döviz kurları şu şekildedir:
Dolar/TL (Alış): 43,1213 TL
Dolar/TL (Satış): 43,1399 TL
Euro/TL: 50,1938 TL
MERKEZ BANKASI VERİLERİ VE KÜRESEL PARİTELER
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan bir önceki günün efektif kur verilerine göre, dolar alışta 42,6327 TL, satışta ise 43,4851 TL olarak kayıtlara geçmişti. Uluslararası piyasalarda ise çapraz kurlar ve pariteler şu seviyelerde seyrediyor:
Euro/Dolar Paritesi: 1,1637
Sterlin/Dolar Paritesi: 1,3404
Dolar/Yen Paritesi: 157,8900