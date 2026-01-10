Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içi ekonomik verilerin odağında olan döviz kurları, yeni güne hareketli başladı. İş dünyasından bireysel yatırımcıya kadar geniş bir kesimin radarında olan dolar ve euro, sabahın ilk saatlerinden itibaren belirli bir bant aralığında işlem görüyor.

YENİ GÜNE BAŞLARKEN GÜNCEL RAKAMLAR

Haftanın altıncı gününde serbest piyasada işlem gören güncel döviz kurları şu şekildedir:

Dolar/TL (Alış): 43,1213 TL

Dolar/TL (Satış): 43,1399 TL

Euro/TL: 50,1938 TL

MERKEZ BANKASI VERİLERİ VE KÜRESEL PARİTELER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan bir önceki günün efektif kur verilerine göre, dolar alışta 42,6327 TL, satışta ise 43,4851 TL olarak kayıtlara geçmişti. Uluslararası piyasalarda ise çapraz kurlar ve pariteler şu seviyelerde seyrediyor:

Euro/Dolar Paritesi: 1,1637

Sterlin/Dolar Paritesi: 1,3404

Dolar/Yen Paritesi: 157,8900