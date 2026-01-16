Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç dinamikler, döviz kurları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Haftayı kapatmaya hazırlanan piyasalarda, yatırımcılar "Dolar bugün kaç TL?" ve "Euro ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

DOLAR VE EURO'DA GÜNCEL SEVİYELER

Günün ilk ışıklarıyla birlikte serbest piyasada döviz kurları şu seviyelerden işlem görüyor:

Dolar/TL: Saat 07:12 itibarıyla 43,2654 TL alış ve 43,2841 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Euro/TL: Aynı dakikalarda Euro, 50,2556 TL seviyelerinde seyrederek kritik eşiğin üzerindeki yerini koruyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dövizdeki hareketliliğe paralel olarak altın fiyatları da yatırımcıların takibinde. Küresel piyasalarda ons altının seyri ve içeride doların durumu, gram ve çeyrek altın fiyatlarını şekillendirmeye devam ediyor. 16 Ocak sabahı itibarıyla:

Gram Altın: 6.394 TL seviyelerinde dengelenmiş durumda.

Çeyrek Altın: 10.635 TL satış fiyatıyla güne başladı.

Cumhuriyet Altını: 42.376 TL'den alıcı buluyor.

PİYASALARDA GÖZLER VERİLERDE

Uzmanlar, ABD'den gelen ekonomik veriler ve merkez bankalarının faiz politikalarına dair sinyallerin döviz kurları üzerinde belirleyici olduğunu ifade ediyor. İç piyasada ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite adımları ve rezerv açıklamaları yakından izleniyor.