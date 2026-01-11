Döviz kurlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Dolar ve euro fiyatlarındaki değişim, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor.

'1 dolar kaç TL' ve '1 euro kaç TL' soruları sıklıkla döviz yatırımcısının odak noktasında bulunuyor. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR/TL VE EURO/TL BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL saat 08:09 itibarıyla 43,1213 (alış) 43,1399 TL'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,1938 TL (alış) 50,2419 (satış) seviyelerinde seyrediyor.