Dolar ve Euro fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son gününde küresel gelişmeler, Orta Doğu'daki gerilim ve merkez bankalarının faiz politikalarıyla yön bulan dolar ve euro, 5 Nisan 2026 Pazar günü de yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Peki bugün dolar ve euro kaç TL? İşte sabahın ilk saatlerinde fiyatlar...
Küresel piyasalarda devam eden belirsizlikler ve iç piyasadaki gelişmelerle birlikte dolar ve euro haftanın son gününde yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.
5 NİSAN 2026 GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI
Dolar 08.14 yazım saati itibarıyla 44,5381 TL'den alış 44,6268 TL (satış) seviyesinde seyrediyor.
Aynı saatlerde Euro ise 51,3245 TL (alış) 51,6015 TL (satış) seviyelerinde bulunuyor.