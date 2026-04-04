Küresel ekonomik veri akışının yoğun olduğu bir haftayı geride bırakırken, Türk lirası karşısında döviz kurları yatay ve hafif yukarı yönlü seyrini koruyor. Yatırımcılar, merkez bankalarının faiz kararları ve enflasyon verilerine odaklanmış durumda. İşte döviz kurlarında güncel rakamlar…

ABD’den gelen istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, doların küresel ölçekte gücünü korumasına neden oluyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temkinli duruşu, euronun dolar karşısında bir miktar baskılanmasına yol açsa da TL karşısında 50 lira bandının üzerindeki kalıcılığını sürdürüyor.

Yurt içinde ise enflasyon beklentileri ve TCMB'nin likidite adımları döviz kurları üzerindeki ana belirleyici olmaya devam ediyor.

Dolar yükselişte mi? Euro ne kadar? (4 Nisan 2026 güncel döviz kurları)

GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

Dolar ve euro, dar banttaki hareketini sürdürürken serbest piyasada kurlar şu şekilde şekillendi:

• Dolar: 44,54 TL seviyesi ile yatay seyrini koruyor.
• Euro: Avrupa para birimi euro ise 51,32 TL bandında alıcı buluyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 44,59 44,61 % 0.04 04:45
Euro 51,34 51,42 % -0.16 04:45
İngiliz Sterlini 58,86 58,97 % -0.09 04:45
Avustralya Doları 30,75 30,78 % 0.1 04:45
İsviçre Frangı 55,61 55,66 % -0.17 04:45
Rus Rublesi 0,55 0,56 % 0.03 02:59
Çin Yuanı 6,48 6,48 % 0.05 04:45
İsveç Kronu 4,70 4,70 % -0.03 04:45
enpara
