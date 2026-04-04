ABD’den gelen istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, doların küresel ölçekte gücünü korumasına neden oluyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temkinli duruşu, euronun dolar karşısında bir miktar baskılanmasına yol açsa da TL karşısında 50 lira bandının üzerindeki kalıcılığını sürdürüyor.

Yurt içinde ise enflasyon beklentileri ve TCMB'nin likidite adımları döviz kurları üzerindeki ana belirleyici olmaya devam ediyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

Dolar ve euro, dar banttaki hareketini sürdürürken serbest piyasada kurlar şu şekilde şekillendi:

• Dolar: 44,54 TL seviyesi ile yatay seyrini koruyor.

• Euro: Avrupa para birimi euro ise 51,32 TL bandında alıcı buluyor.