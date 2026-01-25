Dolar ve Euro kurundaki dalgalanmalar, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar "Bugün dolar kaç TL?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt ararken, 25 Ocak 2026 Pazar günü itibarıyla güncel döviz kurları merak konusu oldu. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Döviz kurlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Dolar ve euro fiyatlarındaki değişim, yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor.

'1 dolar kaç TL' ve '1 euro kaç TL' soruları sıklıkla döviz yatırımcısının odak noktasında bulunuyor. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR/TL VE EURO/TL BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL saat 08:11 itibarıyla 43,3536 (alış) 43,3725 TL'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,2759 TL (alış) 51,3277 (satış) seviyelerinde seyrediyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 43,35 43,37 % 0.25 23:59
Euro 51,27 51,33 % 0.73 23:59
İngiliz Sterlini 59,13 59,23 % 1.15 23:59
Avustralya Doları 29,88 29,91 % 1.08 23:59
İsviçre Frangı 55,45 55,49 % 1.27 23:59
Rus Rublesi 0,57 0,58 % 0.82 23:50
Çin Yuanı 6,24 6,24 % 0.44 23:59
İsveç Kronu 4,84 4,85 % 0.94 23:59
