Piyasalar haftanın ikinci işlem gününe hareketli bir başlangıç yaptı. 10 Şubat 2026 sabahı itibarıyla döviz kurlarında doların hafif yükseliş eğilimi, euronun ise parite kaynaklı olarak 52 TL sınırındaki hareketliliği dikkat çekiyor. İşte piyasalardaki güncel durum ve öne çıkan rakamlar…
Dolar/TL kuru, kontrollü yükselişini sürdürerek 43,60 TL seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor.
Küresel piyasalarda dolar endeksinin (DXY) 97,20 seviyelerine gerilemesine rağmen, TL karşısındaki direnç devam ediyor.
Euro/TL, uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesinin 1,19 seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte 52 TL bandını zorluyor.
Ancak sabah saatlerinde satış tarafında sınırlı bir geri çekilme gözlemlendi.
GÖZLER ENFLASYON RAPORUNDA
Yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Şubat Perşembe günü açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporuna odaklanmış durumda.
2026 yılı için belirlenen yüzde 16'lık ara hedefin korunup korunmayacağı döviz kurları üzerinde belirleyici olacak.
Analistler, ocak ayı enflasyon verilerinin ardından TCMB'nin para politikasındaki sıkı duruşunu korumasını bekliyor.
Küresel tarafta ise jeopolitik riskler ve faiz politikalarındaki belirsizlikler döviz çiftlerinde volatiliteyi artırmaya devam ediyor.
GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!
DÖVİZ KURLARI BUGÜN HANGİ SEVİYEDE?
• Amerikan doları (USD): Alış fiyatı 43,61 TL, satış fiyatı 43,62 TL seviyesinde.
• Euro (EUR): Alış fiyatı 51,93 TL, satış fiyatı 51,98 TL seviyesinde.