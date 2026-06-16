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Haftanın ikinci işlem gününde iç piyasada dolar ve euro sakin ama güçlü bir seyir izliyor. İşte 16 Haziran 2026 Salı sabahı itibarıyla piyasalardaki son rakamlar.

Yatırımcıların ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların gözü kulağı döviz kurlarındaki anlık değişimlerde.

Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik veriler iç piyasada döviz kurlarını şekillendirmeye devam ediyor.

Hem bireysel yatırımcılar hem de ekonomi dünyası için kritik bir gösterge olan döviz fiyatları, yeni günün ilk saatlerinde yatay-pozitif bir seyirle başladı.

Finansal kararlarını şekillendirmek isteyenlerin yakından takip ettiği piyasada, sabahın ilk işlemlerinde dolar ve euro cephesindeki fiyatlamalar netleşti.

ING doların düşüşü için tarih verdi ING doların düşüşü için tarih verdi

DOLAR/TL 46 LİRA SINIRININ ÜZERİNDE GÜÇLÜ

Yeni işlem gününün erken saatlerinde serbest piyasa ve bankalararası piyasada işlem hacimleri hareketlenirken, ABD Doları 46 TL seviyesinin üzerindeki yerini sağlamlaştırıyor.

Saat 07:15 itibarıyla dolar kuru:

• Alış: 46,2841 TL
• Satış: 46,3124 TL

Dolar ve euro kaç lira? 16 Haziran güncel döviz fiyatları, Görsel 1

EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) adımları ve küresel parite hareketlerinden doğrudan etkilenen Euro/TL ise güne 53 lira bandının üzerinde başladı.

Erken saatlerdeki işlemlerde Euro, 53,6769 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

Uzmanlar, döviz kurlarındaki bu seyrin arkasında küresel bazda enerji fiyatlarındaki yumuşama emareleri ve dış politikadaki geçici anlaşma rüzgarlarının olduğunu belirtiyor.

Yatırımcılar bir yandan yurt içindeki likidite adımlarını takip ederken, diğer yandan küresel endekslerin ve Fed kararlarının döviz üzerindeki baskıyı ne ölçüde hafifleteceğini izliyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 46,29 46,31 % 0.02 08:28
Euro 53,61 53,69 % -0.07 08:28
İngiliz Sterlini 62,05 62,12 % -0.03 08:29
Avustralya Doları 32,64 32,67 % -0.24 08:28
İsviçre Frangı 58,19 58,22 % -0.07 08:28
Rus Rublesi 0,64 0,64 % -0.34 08:20
Çin Yuanı 6,85 6,85 % -0.04 08:29
İsveç Kronu 4,91 4,92 % -0.16 08:29
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