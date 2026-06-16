Yatırımcıların ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların gözü kulağı döviz kurlarındaki anlık değişimlerde.

Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik veriler iç piyasada döviz kurlarını şekillendirmeye devam ediyor.

Hem bireysel yatırımcılar hem de ekonomi dünyası için kritik bir gösterge olan döviz fiyatları, yeni günün ilk saatlerinde yatay-pozitif bir seyirle başladı.

Finansal kararlarını şekillendirmek isteyenlerin yakından takip ettiği piyasada, sabahın ilk işlemlerinde dolar ve euro cephesindeki fiyatlamalar netleşti.

DOLAR/TL 46 LİRA SINIRININ ÜZERİNDE GÜÇLÜ

Yeni işlem gününün erken saatlerinde serbest piyasa ve bankalararası piyasada işlem hacimleri hareketlenirken, ABD Doları 46 TL seviyesinin üzerindeki yerini sağlamlaştırıyor.

Saat 07:15 itibarıyla dolar kuru:

• Alış: 46,2841 TL

• Satış: 46,3124 TL

EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) adımları ve küresel parite hareketlerinden doğrudan etkilenen Euro/TL ise güne 53 lira bandının üzerinde başladı.

Erken saatlerdeki işlemlerde Euro, 53,6769 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

Uzmanlar, döviz kurlarındaki bu seyrin arkasında küresel bazda enerji fiyatlarındaki yumuşama emareleri ve dış politikadaki geçici anlaşma rüzgarlarının olduğunu belirtiyor.

Yatırımcılar bir yandan yurt içindeki likidite adımlarını takip ederken, diğer yandan küresel endekslerin ve Fed kararlarının döviz üzerindeki baskıyı ne ölçüde hafifleteceğini izliyor.