Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları geçen hafta 520 milyon dolar azaldı. Veriler, parite etkisinden arındırılmış olarak hesaplandı.

Bloomberg HT’nin derlediği grafiğe göre, döviz mevduatlarındaki haftalık değişim 2024 başından bu yana dalgalı bir seyir izlerken, 2026’nın ocak ayının ilk haftasında yeniden negatif bölgeye geçildi. Son veriyle birlikte döviz hesaplarında düşüş trendinin sürdüğü görülüyor.

Grafikte özellikle 2025 yılı boyunca hem sert artışların hem de güçlü çözülmelerin yaşandığı dikkat çekerken, son haftalarda yönün tekrar aşağı döndüğü izleniyor. 2025’in mart ayında yaklaşık 5,9 milyar dolarlık güçlü bir artış görülmüş, takip eden aylarda ise yüksek oynaklık öne çıkmıştı.

TL’ye dönüş mü hızlanıyor?

Ekonomistler, döviz mevduatlarındaki bu gerilemede birkaç faktörün öne çıktığına dikkat çekiyor:

TL mevduat faizlerinin halen yüksek seviyelerde olması, Kurda görece yatay seyrin sürmesi, TL varlıklara yönelik getiri beklentisinin artması, Kur korumalı ve döviz bazlı ürünlerden kademeli çıkış.

Bu tablo, bireysel ve kurumsal yatırımcıların bir bölümünün döviz pozisyonunu azaltarak TL enstrümanlara yöneldiğine işaret ediyor.

Yakından izleniyor

Döviz mevduatları, hem Merkez Bankası politikalarının etkinliği hem de yerleşiklerin kur beklentisini göstermesi açısından piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Önümüzdeki haftalarda açıklanacak veriler, çözülmenin kalıcı olup olmayacağı konusunda daha net sinyaller verecek.