Dünya Bankası, Türkiye'de dağıtık yenilenebilir enerji pazarının büyütülmesine yönelik 400 milyon euro tutarında ek finansman sağlanmasını onayladı. Kaynak, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'ye (TSKB) aktarılacak.

FİNANSMAN İKİ BANKAYA AKTARILACAK

Onaylanan finansman, Türkiye Cumhuriyeti garantisi altında kullandırılacak iki ayrı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kredisinden oluşuyor. Bu kapsamda TKYB'ye 200 milyon euro, TSKB'ye ise 200 milyon euro kaynak sağlanacak.

PROGRAMIN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Ek finansman, 2024 yılında onaylanan Dağıtık Enerji İçin Piyasa Dönüşümünün Hızlandırılması Programı'nın kapsamını genişletecek.

İlk aşamada düşük gerilimli dağıtık güneş enerjisi yatırımlarına odaklanan programa yeni dönemde;

Karasal rüzgar projeleri,

Farklı dağıtık güneş enerjisi uygulamaları,

Batarya enerji depolama sistemleri de dahil edilecek.

HEDEF 2035'E KADAR 120 GİGAVAT KAPASİTE

Türkiye'nin yenilenebilir enerji yol haritası, toplam rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin 2035 yılına kadar 120 gigavata çıkarılmasını hedefliyor. Program kapsamında ayrıca batarya depolama kapasitesinin artırılması ve enerji altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

405 MİLYON DOLARLIK ÖZEL SEKTÖR YATIRIMI HEDEFLENİYOR

Programın sonuç odaklı finansman modeliyle uygulanacağı belirtilirken, önceden belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi ve bağımsız olarak doğrulanmasının ardından finansman sağlanacak.

Ek finansmanla desteklenen yenilenebilir enerji kapasitesinin 963 megavattan 1.579 megavata çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca program kapsamında 392 megavatsaat batarya depolama kapasitesinin desteklenmesi ve 405 milyon dolara kadar özel sektör yatırımının harekete geçirilmesi bekleniyor.

DÜNYA BANKASI'NDAN ENERJİ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, batarya depolama ve dağıtık rüzgâr yatırımlarının artırılmasının Türkiye'nin enerji şebekesini geleceğe hazırlamak açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

Lopez, programın finansmana erişimi kolaylaştıracağını, enerji güvenliğini destekleyeceğini ve yenilenebilir enerji değer zincirinde yerel istihdama katkı sağlayacağını ifade etti.