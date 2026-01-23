Ecogreen Enerji Holding A.Ş. (ECOGR), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Ankara’da yeni bir şube açılmasına karar verildiğini duyurdu.

ECOGR HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Ankara Şubesi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte Ecogreen Enerji Holding'in başta enerji, altyapı ve yatırım odaklı projeler olmak üzere stratejik alanlardaki iş geliştirme faaliyetlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

KARAR ALMA SÜREÇLERİ HIZLANDIRILACAK

Yeni şube ile birlikte şirketin karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve kurumsal temsil kabiliyetinin artırılması amaçlanıyor. Ankara'daki yapılanmanın, kamu ve özel sektör nezdindeki temasları daha etkin hale getirmesi bekleniyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 300.5 13.215.007.785,50 % 0.08 17:22 THYAO 300.75 12.628.094.180,50 % 0.59 17:22 ISCTR 15.07 9.201.392.572,00 % 2.73 17:22 AKBNK 78.55 7.826.343.543,20 % 0.96 17:22 KCHOL 197.5 7.388.416.562,70 % 1.13 17:22 Tüm Hisseler

ECOGR HİSSESİNDE SON DURUM

ECOGR, bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, saat 16.00 itibarıyla yüzde 0,16'lık primle 25,24 TL seviyesine ulaştı.