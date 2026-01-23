Ecogreen Enerji Holding A.Ş. (ECOGR), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu kararıyla Ankara'da yeni bir şube açılmasına karar verildiğini duyurdu. Peki, 23 Ocak 2026 ECOGR hissesin son durum ne? İşte tüm detaylar...
Ecogreen Enerji Holding A.Ş. (ECOGR), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Ankara’da yeni bir şube açılmasına karar verildiğini duyurdu.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, Ankara Şubesi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte Ecogreen Enerji Holding'in başta enerji, altyapı ve yatırım odaklı projeler olmak üzere stratejik alanlardaki iş geliştirme faaliyetlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
KARAR ALMA SÜREÇLERİ HIZLANDIRILACAK
Yeni şube ile birlikte şirketin karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve kurumsal temsil kabiliyetinin artırılması amaçlanıyor. Ankara'daki yapılanmanın, kamu ve özel sektör nezdindeki temasları daha etkin hale getirmesi bekleniyor.
ECOGR HİSSESİNDE SON DURUM
ECOGR, bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, saat 16.00 itibarıyla yüzde 0,16'lık primle 25,24 TL seviyesine ulaştı.