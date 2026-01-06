Ekos Teknoloji (EKOS) tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, AYEDAŞ’ın düzenlediği "Gazlı Hücre & Köşk Standart Alım İhalesi"ne katıldı. 2.450.000 USD tutarındaki teklifiyle rakiplerini geride bırakan EKOS, ihalede en avantajlı teklifi sunarak birinci sırada yer aldı.

Söz konusu teklifin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) alış kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre güncel karşılığı 102.813.760,00 TL olarak belirtildi.

RESMİ BİLDİRİM ŞİRKETE ULAŞTI

İhale sonuç bildiriminin 5 Ocak 2026 tarihinde şirkete resmi olarak iletildiği bilgisi paylaşıldı. EKOS yönetimi, sözleşme imzalama sürecine ilişkin detayların ve gelişmelerin önümüzdeki günlerde yatırımcılarla ayrıca paylaşılacağını kaydetti.

Bu ihale başarısı, Ekos Teknoloji’nin yerel elektrik dağıtım altyapısı projelerindeki güçlü konumunu ve pazar payını artırma stratejisini destekleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

