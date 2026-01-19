Verilerde dikkat çeken en önemli detay, sadece 5 ilin Türkiye ortalamasının üzerinde bir fiyatlamaya sahip olması oldu. Sahil şeridi ve metropoller arasındaki yarışta zirve, turizmin başkenti Muğla'nın oldu.

TCMB raporu paylaştı! Konut fiyatları artt

ZİRVENİN SAHİBİ: MUĞLA

Yazlık bölgelere olan talebin ve kısıtlı imar alanlarının etkisiyle Muğla, Türkiye’nin en pahalı konutlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Şehir, metrekare başına 76 bin 698 TL ortalama fiyatla listenin en tepesinde yer aldı.

Muğla'yı, Türkiye'nin finans ve ticaret merkezi İstanbul takip etti. İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı 74 bin 153 TL seviyesinde gerçekleşti.

TÜRKİYE ORTALAMASINI AŞAN "5 DEV"

TCMB verilerine göre ülke genelindeki 45.457 TL'lik ortalamayı aşmayı başaran iller sırasıyla Muğla, İstanbul, Antalya, İzmir ve Çanakkale oldu. Özellikle Çanakkale'nin, köprü ve otoyol projelerinin etkisiyle değerlenmeye devam ederek 47 bin TL bandını aşması dikkat çekti.

Başkent Ankara ise metrekare başına 41 bin 274 TL ile listenin 8. sırasında yer alarak, İzmir ve İstanbul'un gerisinde, daha ulaşılabilir bir fiyat skalasında kaldı.

EN PAHALI 10 İL (TL/M²)

2025 yılı sonu itibarıyla metrekare birim fiyatı en yüksek olan illerin sıralı tam listesi şöyle: