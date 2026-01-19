2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,0 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında azalmıştır.

Raporun detaylarına bakıldığında Aralık 2025 döneminde KFE, bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında artarak 204,5 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde konut fiyat endeksi İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,2, 0,2 ve 0,1 oranlarında azalış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 28,5, 34,9 ve 30,8 oranlarında artış gösterdi.

Aralık 2025 döneminde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde en yüksek yıllık artış yüzde 34,9 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 22,1 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde görüldü.