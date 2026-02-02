Şirketten yapılan açıklamaya göre Enerjisa Üretim, yerli teknolojiden sürdürülebilir kalkınmaya, kadın istihdamından toplumsal faydaya uzanan yaklaşımıyla Türkiye'nin enerji ekosistemine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

Bu kurulu güç ile yaklaşık 1,7 milyon hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer enerji üretimi sağlayacak Enerjisa Üretim, devam eden yatırımların tamamlanması ve yeni kapasite artışlarının devreye alınmasıyla 2028'in sonu itibarıyla en az 6 bin 250 megavat kurulu güce ulaşmayı planlıyor.

1996'dan bu yana Türkiye'nin enerji sektöründe dönüşüme yön veren şirket, rüzgar enerjisindeki büyümesini özellikle 2010'lu yılların başından itibaren hızlandırarak 1000 megavatla sektörün ölçeğini tanımlayan liderliğe ulaştı. YEKA projeleri, hibrit uygulamalar ve yerli teknoloji katkısıyla şekillenen bu yolculuk, 30. yılında Türkiye'nin rüzgar haritasını değiştiren bir etki ortaya koydu.

Enerjisa Üretim, YEKA-2 yolculuğunu tamamladığında ülkenin toplam rüzgar gücünün en az yüzde 10'unu tek başına karşılamayı hedefliyor.

Öte yandan, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma açısından güçlü bir altyapı sunan rüzgar yatırımları, Enerjisa Üretim'in 2023 yılında hayata geçirdiği "Rüzgarı Enerjiye Dönüştüren Kadınlar" (REDKA) programıyla toplumsal bir boyut kazandı.

Program kapsamında kadın mühendis ve teknisyenlere yönelik eğitimlerle uzmanlığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Ovacık Rüzgar Enerjisi Santrali, Türkiye'de resmi kabul ve operasyon süreçleri uçtan uca kadın çalışanlar tarafından yürütülen ilk ve tek rüzgar santrali olarak öne çıkıyor.

Enerjisa Üretim, kadın istihdamını güçlendirmeyi amaçlayan bu uygulamanın yeni projelere taşınmasını ve sektör genelinde yaygınlaştırılmasını sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli bir parçası olarak değerlendiriyor.

"ENERJİSA ÜRETİM, GELECEĞİN ENERJİ EKOSİSTEMİNİ DE İNŞA ETMEYE KARARLI"

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Erbil Bayçöl, "Rüzgar enerjisinde 1000 megavat eşiğini geride bırakmamız, özel sektörün ülkenin enerji dönüşümünde üstlendiği kritik rolün güçlü bir göstergesi. Önümüzde ise rüzgar enerjisinde 2 bin megavatı aşan, uzun vadeli ve kararlılıkla ilerleyen bir büyüme yol haritası bulunuyor. 30. yılımızda elde ettiğimiz bu büyüklük, uzun vadeli yatırımlarımızın, ulusal enerji stratejisine sağladığımız katkının ve geleceğe dönük güçlü vizyonumuzun somut bir göstergesi." değerlendirmelerde bulundu.

Bayçöl, şirketin rüzgar enerjisindeki mevcut kapasitesinin stratejik önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugünkü rüzgar kapasitemiz, yerli üretim ekosistemini güçlendiren, Türkiye'nin rüzgar teknolojilerindeki rekabet avantajını artıran ve uzun vadeli enerji arz güvenliğini destekleyen stratejik bir altyapı oluşturuyor. YEKA projelerinden hibrit santrallere, batarya enerji depolama tesislerinden kapasite artışları ile birleşme ve satın alma adımlarına uzanan bütünsel yatırım yaklaşımımız, sürdürülebilir büyüme stratejimizin omurgasını oluşturuyor. Bu yaklaşım, bizi bugün aynı anda 10'dan fazla projeyi geliştiren ve inşa eden bir yapıya taşıdı. Sektörümüz açısından bu gerçekten bir rekor. Ortaya çıkacak bu portföy, son 10–15 yılın Türkiye'deki en büyük yenilenebilir enerji yatırımı olacak. Bu yatırımlar, rekabetçi elektrik fiyatlarının oluşmasına katkı sağlarken, yeşil enerji tedarikiyle sanayimizin ihracat gücünü daha da ileri taşıyacak."