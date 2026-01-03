Sektör temsilcilerinin ve piyasa oyuncularının yakından takip ettiği maliyet kalemleri, EPDK'nin aldığı kararla netleşerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar, 2026 yılı boyunca tedarik edilecek birim enerji miktarı başına düşecek tahmini maliyetleri kapsıyor.

MALİYET ARALIĞI BELLİ OLDU

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 2026 yılı Ocak ve Aralık aylarını kapsayan dönemde YEKDEM maliyetlerinde dalgalı bir seyir izlenecek. Belirlenen tarifeye göre maliyetler şu aralıkta gerçekleşecek:

• En Düşük Öngörü: Megavatsaat (MWh) başına 201 TL 41 Kuruş

• En Yüksek Öngörü: Megavatsaat (MWh) başına 617 TL 89 Kuruş

Bu rakamlar, yıl içindeki enerji üretimi, tüketimi ve yenilenebilir kaynakların sisteme katkısına bağlı olarak belirtilen bant aralığında değişiklik gösterecek.