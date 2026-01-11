Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışına katıldı.

Protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesen Erdoğan, sergiyi gezerek eserleri inceledi, ardından sanatçıların ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programda konuşan Erdoğan, Tophane-i Amire gibi tarihi mekânların kültür ve sanat hayatı açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Bismillah diyerek açılışını yaptığımız Hane İslam Eserleri Sergisi’nin hayırlı olmasını diliyorum. Eserlerin her biri titiz bir emeğin, seçkin bir üslubun ve göz nurunun ürünü. İstanbul’daki vatandaşlarımızı ve imkânı olan herkesi bu sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.

“İSTANBUL, HAT VE TEZHİBİN BAŞKENTİ”

Minyatürden ebruya, çiniden hüsn-i hatta uzanan gelenekli İslam sanatlarının hem inancın hem de medeniyetin estetik derinliğini yansıttığını vurgulayan Erdoğan, İstanbul’un özellikle fetihten sonra hat ve tezhibin merkezi haline geldiğini söyledi. Ali bin Yahya es-Sufi, Şeyh Hamdullah ve Hafız Osman gibi ustaların bu şehirde dünya çapında eserler verdiğini hatırlatan Erdoğan, ömrünü hat sanatına adayan merhum Hasan Çelebi’yi de rahmetle andı.

“KÜLTÜREL MİRAS ANCAK YENİ NESİLLERLE ZENGİNLEŞİR”

Hat ve tezhibin sabır, emek ve süreklilik gerektiren sanatlar olduğunu belirten Erdoğan, teknolojik ve dijital kültürün gelenekli sanatları tehdit ettiği bir dönemde bu alanların yaşatılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Erdoğan, “Kadim kültürel mirasımız ancak yeni nesillerin eklediği değerlerle zenginleşir, kökleşir ve süreklilik kazanır. Burada sayfalara özenle nakşedilen her bir eser, geçmişle gelecek arasında yeni bir köprü kuruyor” diye konuştu.

“EN AZ ÜÇ ÇOCUK” VURGUSU

rogramda yöneltilen bir soru üzerine aile konusuna da değinen Erdoğan, dede olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Dokuz torunum var. Güçlü bir aile için en az üç çocuk diyorum. Neslimizin artması gerekiyor. Bu sadece BIZIM arzumuz değil, inancımızın da bir gereği” dedi. Nüfus artışına karşı yaklaşımların kendilerini üzdüğünü dile getiren Erdoğan, bu konuda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

KÜLTÜR YATIRIMLARI VE MÜZE PROJESİ

Türkiye’nin kültür-sanat alanındaki yatırımlarına da değinen Erdoğan, Kültür Yolu etkinliklerinin önemine işaret etti. Kendisine hediye edilen eserlerin sergileneceği Kasımpaşa’daki müze projesinin tamamlanmak üzere olduğunu açıklayan Erdoğan, restorasyonu süren eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı binasında bu eserlerin halkla buluşturulacağını söyledi.

