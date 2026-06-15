Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), yeni bir iş ilişkisine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulundu. Şirket, yurt içinde yerleşik bir firmadan Kırgızistan'da yürütülen elektrik projelerinde kullanılmak üzere ihracat kayıtlı ürün siparişi aldığını duyurdu.

SİPARİŞ TUTARI 988 BİN DOLAR

KAP açıklamasına göre alınan siparişin toplam bedeli 988.848 ABD doları olarak gerçekleşti. Güncel kur üzerinden sipariş tutarının yaklaşık 45 milyon 754 bin TL seviyesinde olduğu belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz, yurt içinde yerleşik bir firmadan, Kırgızistan'da bulunan elektrik projelerinde kullanılmak üzere 'Muhtelif Hava Yalıtımlı Orta Gerilim Modüler Hücre' (İhraç Kayıtlı) satışı konusunda sipariş almıştır. Siparişin toplam bedeli 988.848 USD'dir."