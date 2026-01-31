Ev sahibi olma hayali kuran binlerce çifti yakından ilgilendiren kritik adım atıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut kredilerinde kullanılan azami tutarları ve kredi-değer oranlarını sil baştan güncelledi. 29 Ocak 2026 tarihli ve 11364 sayılı yeni kararla birlikte, piyasadaki fiyat artışlarına paralel olarak kredi limitleri yukarı çekilirken, özellikle çalışan çiftlerin peşinat yükünü hafifletecek düzenlemeler devreye girdi.

İşte ev alacakların yolunu aydınlatacak yeni düzenlemenin tüm detayları:

İkinci El Konutlarda "Kredi Yok" Dönemi Kapandı

Eski düzenlemede, değeri 10 Milyon TL’yi aşan ikinci el konutlar için kredi kullanımı imkansız hale getirilmiş ve kredi oranı %0 olarak belirlenmişti. Yeni güncelleme ile bu engel tamamen ortadan kalktı. Artık konutun değerine bakılmaksızın, belirlenen kademeli oranlar dahilinde kredi kullanılabilecek.

Peşinat Yükü Hafifliyor: %90'a Varan Kredi İmkanı

Yeni karara göre, özellikle orta gelir grubundaki çiftlerin hedeflediği 5 Milyon TL ve altındaki konutlar için enerji sınıfına göre yüksek oranlı kredi imkanı tanındı:

A ve B Enerji Sınıfı Evler: Konut değerinin %90’ına kadar kredi kullanılabilecek.

C Enerji Sınıfı Evler: Değerin %80’ine kadar kredi imkanı sunulacak.

Bu durum, 5 Milyon TL'lik bir ev için sadece 500 bin TL peşinatla ev sahibi olabilmenin önünü açıyor.

Limitler Ekonomik Gerçeklere Göre Revize Edildi

Daha önce 10 Milyon TL üzerinde krediler ciddi şekilde kısıtlanırken, yeni tabloda baremler 20 Milyon TL ve üzerine kadar genişletildi.

5 - 7 Milyon TL arası: A-B enerji sınıfında %80 kredi.

7 - 10 Milyon TL arası: A-B enerji sınıfında %70 kredi.

10 - 20 Milyon TL arası: A-B enerji sınıfında %50 kredi.

20 Milyon TL üzeri: A-B enerji sınıfında %40 kredi.

Önemli Not: Yeni düzenleme ile birlikte A ve B enerji sınıfı konutlar aynı kategoride birleştirilerek, enerji verimliliği yüksek evlerde en avantajlı kredi oranlarından yararlanma imkanı sağlandı.