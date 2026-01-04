Gayrimenkul sektöründe güvenliği ve şeffaflığı artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Elektronik ilan doğrulama sistemi kapsamında satılık konut ilanlarında da yetki doğrulaması zorunlu hale geliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte kayıt dışı emlakçılığın önüne geçilmesi hedeflenirken, özellikle ilan siteleri üzerinden gerçekleştirilen sahte ilanlar ve kapora dolandırıcılığına karşı önlem alınması amaçlanıyor. Yetkisiz kişiler tarafından verilen ilanların sistem üzerinden engellenmesi planlanıyor.

İLANLAR TAPU KAYITLARIYLA ENTEGRE EDİLECEK

Doğrulama süreci kapsamında ilan platformları tapu kayıtlarıyla entegre çalışacak. Taşınmazın varlığı ile mülkiyet bilgileri sistem üzerinden kontrol edilerek ilanların doğruluğu teyit edilecek.

YETKİLENDİRME E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

NTV'den Onur Aksoy'un haberine göre; konut sahipleri e-Devlet üzerinden kendilerine ait gayrimenkulü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek. Bu yetkilendirme sonrası emlakçılar ilan sitelerine ilan verebilecek ve bu ilanlar "Doğrulanmış ilan" olarak yayımlanacak.

Yetki doğrulaması yapılmayan ilanların emlak portalları üzerinden yayımlanmasına izin verilmeyecek.

"SİSTEM 2026 ŞUBAT'TA TÜM GAYRİMENKULLERİ KAPSAYACAK"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, sahte ve yanıltıcı ilanların sektörde ciddi sorunlara yol açtığını belirtti. Aşa, bugüne kadar isteyen herkesin ilan verebildiğine dikkat çekti.

İlan doğrulama sisteminin 2023 yılında kurulduğunu hatırlatan Aşa, uygulamanın kademeli olarak hayata geçirildiğini belirtti. Aşa, "2025 yılında kiralık ve satılık iş yerleri için uygulanmaya başladı ve 2026 Şubat'ta da tamamen tüm gayrimenkuller için ilan doğrulama sistemi başlıyor" ifadelerini kullandı.