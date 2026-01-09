Yaklaşık bir yıldır kiralık konutlar ve satılık iş yerlerinde uygulanan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 1 Şubat itibarıyla satılık konutları da kapsayacak. Böylece Türkiye genelindeki tüm gayrimenkul türleri sistem dahiline alınmış olacak.

İLAN İÇİN E-DEVLET ÜZERİNDEN YETKİLENDİRME DÖNEMİ

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, yeni düzenlemeyle birlikte konutunu satmak isteyen vatandaşların, ilan portallarında işlem yapabilmek için emlak danışmanına e-Devlet üzerinden yetki vereceğini söyledi. Akçam, bu uygulamanın ilan sürecini daha güvenli ve şeffaf hale getireceğini ifade etti.

TÜM GAYRİMENKULLER SİSTEM KAPSAMINA GİRİYOR

Sistemin son aşamasına gelindiğini belirten Akçam, 1 Şubat'tan sonra satılık konutların da EİDS'ye dahil edileceğini ve böylece ülkedeki tüm gayrimenkullerin bu yapı içine alınacağını aktardı. Vatandaşların, sistem üzerinden yetkilendirecekleri emlak danışmanını ve ilan süresini belirleyebileceği bilgisi paylaşıldı.

ÇOKLU İLAN UYGULAMASINA SINIRLAMA ÇAĞRISI

EİDS'de bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu dile getiren Akçam, çoklu ilan verme yetkisinin kaldırılması gerektiğini söyledi. Bu adımın, mülk sahiplerinin tek bir emlak danışmanıyla çalışmasını sağlayarak satış sürecini daha sağlıklı hale getireceğini belirtti. Ayrıca yetkilendirme sözleşmelerinin portal üzerinden onaylanmasının da sürece katkı sağlayacağı vurgulandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Yeni uygulamanın ilanları daha denetlenebilir ve onaylı hale getireceğini kaydeden Akçam, gayrimenkul satışı yapacak vatandaşlara taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip emlak danışmanlarıyla çalışmaları çağrısında bulundu. e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapılmasının önemine dikkat çekildi.